В Норильске планируют увековечить память директора совхоза «Норильский»

Этот вопрос в числе прочих депутаты рассмотрели на онлайн-заседании комиссии по законности и местному самоуправлению.

С просьбой установить мемориальную доску Елене Викторовне Колянинской, которая с 1968 года работала директором совхоза «Норильский», в муниципалитет обратились бывшие норильчане, в том числе почётные - Игорь Аристов, Олег Бударгин, Владимир Полищук, Владимир Механик и Валерий Пронников. По мнению заявителей, Елена Колянинская была не только талантливым руководителем – в годы её руководства совхоз «Норильский» полностью обеспечивал город свежими овощами, зеленью, молоком, молочной продукцией и свежим мясом, но и настоящей норильчанкой, которая всегда радела за родной город и земляков.

Согласно предложению заявителей, мемориальную доску из бронзы и камня хотят установить на фасаде дома № 11 на Ленинском проспекте. Соответствующие документы для воплощения в жизнь этой идеи (согласие собственников МКД и разрешение службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края) уже оформлены.

Депутаты, отметив значительный вклад Елены Колянинской в развитие и жизнь Норильска, поддержали установку мемориальной доски в её честь на фасаде дома на Ленинском проспекте, 11. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета.