МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске продолжается обработка улиц антисептическим средством

В Норильске продолжается обработка улиц антисептическим средством

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В Норильске продолжается обработка улиц антисептическим средством

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Обработкой города занимаются сотрудники аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования «Службы спасения» Норильска.

В первую очередь обрабатываются поверхности, имеющие наибольшую вероятность передачи вируса: тротуары, входные группы магазинов, торговых центров, остановочные павильоны, светофоры и их кнопки.

Препарат для обработки, ранцы-разбрызгиватели, а также комплекты защитных костюмов и СИЗ закуплены на муниципальные средства и за счет Заполярного филиала. Костюмы и перчатки одноразовые, они уничтожаются сразу после смены.

Фото Ирина Яринская
20 мая в 17:15 430
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