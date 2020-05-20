В Норильске продолжается обработка улиц антисептическим средством

Обработкой города занимаются сотрудники аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования «Службы спасения» Норильска.

В первую очередь обрабатываются поверхности, имеющие наибольшую вероятность передачи вируса: тротуары, входные группы магазинов, торговых центров, остановочные павильоны, светофоры и их кнопки.

Препарат для обработки, ранцы-разбрызгиватели, а также комплекты защитных костюмов и СИЗ закуплены на муниципальные средства и за счет Заполярного филиала. Костюмы и перчатки одноразовые, они уничтожаются сразу после смены.