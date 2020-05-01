В Норильске проходит акция #Стопкоронавирус

Волонтёры «Единой России» и «Молодой гвардии» вышли сегодня на улицы города и раздают прохожим листовки о профилактике коронавируса, а также средства индивидуальной защиты. Для акции закуплено 4 000 медицинских масок.

В листовках рассказывается о способах защиты своего здоровья и мерах профилактики, среди которых ношение маски и перчаток в общественных местах, дезинфекция помещений и мытьё рук после посещения улицы.

«Минздрав Красноярского края и профильные ведомства принимают самые активные меры по профилактике коронавирусной инфекции. В первую очередь рекомендуется не посещать общественные места и исключить по мере возможности все возможные контакты в этот период. Поэтому молодогвардейцы и единороссы решили не стоять в стороне, а принять активное участие в профилактических мероприятиях», – прокомментировал работу волонтёров секретарь Норильского местного отделения партии Николай Жигулин.

Активисты работают на Театральной и Комсомольской площадях, а также в районе домов № 5, 8, 15, 16, 21, 26, 41, 44 на Ленинском проспекте.

«В сложившихся условиях пандемии очень важна информированность людей и понимание того, как надо действовать. Поэтому в течение пяти дней активисты будут проводить разъяснительную работу с норильчанами и распространять листовки и средства индивидуальной защиты», - рассказал руководитель фракции единороссов в норильском горсовете Дмитрий Карасёв, добавив, что памятка была разработана на основе рекомендаций федерального Минздрава.

Кроме того, в ближайшее время в рамках партийного проекта «Народный контроль» планируются рейды по норильским магазинам для контроля цен на социально значимые продукты.