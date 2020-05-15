15–19 мая в Норильске пройдёт «Социально-конструкторское бюро. Онлайн»
15–19 мая в Норильске пройдёт «Социально-конструкторское бюро. Онлайн»
Традиционно СКБ направлено на взаимодействие активных горожан, реализацию социальных проектов и предполагает прохождение полного цикла — от рождения идеи до её воплощения.
В этом году обучение и социальные акции будут проводиться в онлайн–формате. Актуальность такого подхода очевидна в сложившейся эпидемиологической ситуации, но освоение цифровых навыков будет также полезно в любое время, поскольку позволяет увеличить географический охват, привлечь новую аудиторию и выйти на другие уровни сотрудничества.
«СКБ. Онлайн» пройдёт в виде пятидневного интенсива с полным погружением и полноценной работой в командах. Три дня будут посвящены нетворкингу и обучению по таким темам, как:
— анализ проблемного поля и создание проектов;
— переход в онлайн — какие мероприятия возможно перенести в цифровую среду;
— онлайн–продвижение и другие.
В течение двух последующих дней участники проведут собственные онлайн–акции и смогут спланировать дальнейшие мероприятия.
К участию приглашены городские активисты, представители НКО и социальные предприниматели.
Для дудинцев СКБ в аналогичном формате будет проведено с 22 по 26 мая.