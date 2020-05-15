15–19 мая в Норильске пройдёт «Социально-конструкторское бюро. Онлайн»

Традиционно СКБ направлено на взаимодействие активных горожан, реализацию социальных проектов и предполагает прохождение полного цикла — от рождения идеи до её воплощения.

В этом году обучение и социальные акции будут проводиться в онлайн–формате. Актуальность такого подхода очевидна в сложившейся эпидемиологической ситуации, но освоение цифровых навыков будет также полезно в любое время, поскольку позволяет увеличить географический охват, привлечь новую аудиторию и выйти на другие уровни сотрудничества.

«СКБ. Онлайн» пройдёт в виде пятидневного интенсива с полным погружением и полноценной работой в командах. Три дня будут посвящены нетворкингу и обучению по таким темам, как:

— анализ проблемного поля и создание проектов;

— переход в онлайн — какие мероприятия возможно перенести в цифровую среду;

— онлайн–продвижение и другие.

В течение двух последующих дней участники проведут собственные онлайн–акции и смогут спланировать дальнейшие мероприятия.

К участию приглашены городские активисты, представители НКО и социальные предприниматели.

Для дудинцев СКБ в аналогичном формате будет проведено с 22 по 26 мая.