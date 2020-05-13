МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске теперь ежедневно будут дезинфицировать все подъезды

В Норильске теперь ежедневно будут дезинфицировать все подъезды

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В Норильске теперь ежедневно будут дезинфицировать все подъезды

В Норильске теперь ежедневно будут дезинфицировать все подъезды

Такая мера принята для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Администрация города заключила четыре муниципальных контракта, в рамках которых подрядчики будут ежедневно дезинфицировать все контактные поверхности подъездов, а ручки входных дверей - даже дважды в день. Стоит отметить, что в апреле управляющие компании выполняли эту работу за свой счет.

На эти цели из бюджета города направили 3,6 миллиона рублей.

Фото пресс-службы администрации Норильска

13 мая в 14:25 260
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