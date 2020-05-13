В Норильске теперь ежедневно будут дезинфицировать все подъезды

Такая мера принята для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Администрация города заключила четыре муниципальных контракта, в рамках которых подрядчики будут ежедневно дезинфицировать все контактные поверхности подъездов, а ручки входных дверей - даже дважды в день. Стоит отметить, что в апреле управляющие компании выполняли эту работу за свой счет.

На эти цели из бюджета города направили 3,6 миллиона рублей.

Фото пресс-службы администрации Норильска