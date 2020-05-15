В «Норникеле» произошли кадровые изменения

Руководителем глобального сбыта и маркетинга назначен Кристоф Кениг, он же стал генеральным директором швейцарской сбытовой компании Metal Trade Overseas AG, входящей в состав группы.

Данное назначение — ещё один шаг по укреплению управленческой команды компании профессионалами высокого класса. Кристоф Кениг обладает 17–летним опытом работы в металлургическом секторе. До перехода в «Норникель» он управлял сбытовой и закупочной деятельностью в Aurubis Group (ведущем мировом производителе меди) на позиции старшего вице–президента по коммерции.

Кристоф Кениг заявил: «Я с нетерпением жду начала работы в «Норникеле» — металлургической компании мирового класса с чрезвычайно надёжной и конкурентоспособной бизнес–моделью, важными составляющими которой являются низкоуглеродные производственные мощности, а также портфель металлов, необходимых для построения устойчивого и экологически безопасного будущего. И, конечно, впечатляют инвестиционные планы компании, которые выводят на первый план защиту окружающей среды и поддерживают разработку прорывных новых технологий».

Старший вице–президент — руководитель блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью «Норникеля» Алексей Башкиров прокомментировал кадровые изменения так: «В нынешних условиях сохранение репутации надёжного поставщика, обеспечение стабильных поставок как никогда являются приоритетом для нас. Мы рады, что именно сейчас к управлению глобальными продажами присоединяется такой признанный специалист международного уровня, как Кристоф Кениг. Это важный сигнал всем нашим партнёрам и новый импульс к развитию сбытового подразделения».