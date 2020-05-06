В объективе – победители

Экспозиция собрала около 400 фотографий сибиряков - ветеранов Великой Отечественной войны со всех уголков Красноярского края.

Идея собрать воедино и увековечить земляков, участников войны принадлежит красноярскому журналисту, фотографу Виталию Иванову. Осенью прошлого года он обратился к коллегам во всех городах края с просьбой прислать снимки своих ветеранов. Предложение было также разослано фотографам, которые уехали из края и живут в других регионах России.

- Однажды я просто понял, что если мы не соберём портреты фронтовиков нашей енисейской Сибири сейчас, то потеряем эти лица навсегда, - говорит Виталий Иванов. - Обзвонил всех, кого смог, кого знал лично. Многие давно уехали в другие города, но всё равно согласились разыскать в фотоархивах эти съёмки.

Самые старые кадры Олега Финагенова и Александра Мищенко сделаны в 1964 и 1968 году соответственно. Значительная часть съёмок - на фотоплёнке, поэтому найти и отсканировать этот материал представляло определённые сложности. Тем не менее коллеги откликнулись на предложение Виталия, предоставив на выставку даже кадры с Диксона в исполнении руководителя тогдашнего одноимённого фотоклуба Валерия Смирнова, ныне живущего в Иваново. В экспозицию также вошли снимки писателя, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Астафьева и его супруги.

Не из всех регионов удалось получить фотографии, говорит Виталий Иванов. В отдельных территориях фотографов в профессиональном смысле этого слова просто не было и нет, даже притом что там выходит своя газета. Норильск и Таймыр в проекте представили Алексей Арлюков и Денис Кожевников.

В силу сложной эпидемиологической обстановки выставка открылась пока только в интернете, на персональной странице автора проекта: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3090368977672514&type=3

В дальнейшем планируется открыть экспозицию в красноярском музее «Мемориал Победы». Здесь же останутся и все отпечатанные в формате фотографии, а также их цифровые копии. Посетителям фотовыставки «Победители» будет также предложена специальная книга, куда можно будет вписать имена фронтовиков на неподписанных снимках.