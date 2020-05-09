​В Потапово – подвижка льда, в Дудинке атомоход крошит ледовое поле

Управление по делам ГО и ЧС Таймыра сообщает, что 9 мая на 8.00 уровень воды на Енисее в районе Дудинки поднялся за сутки на 18 см и составил 855 см. В Игарке вода поднялась на 52 см, до 689 см, а в Потапово - на 2 см, до 590 см.

Вчера в 14.30 в Потапово была зарегистрирована кратковременная подвижка льда. Атомоход «Таймыр» 8 мая весь день делал дополнительные прорези во льду в районе Дудинки, расчленяя сплошные ледовые поля во избежание возможных разрушений во время ледохода.

Спасатели напоминают: ледовый покров на Енисее разрушен, выход на лёд может привести к несчастным случаям.

Фото Дениса Гаськова