В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок

О приостановке вакцинации в рамках прививочного календаря сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева. Сделать это придётся из-за того, что эпидемия коронавируса даёт достаточно сильную нагрузку на иммунитет человека.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил РИА «Новости», что речь идёт только о вакцинации взрослых. Решение о том, стоит ли делать прививки детям, должны принимать, по его словам, региональные власти.

Олег Гриднев пояснил, что после окончания пандемии в стране могут пересмотреть всю систему иммунопрофилактики. Это придётся делать, так как по угрозам для человека вирусы выходят на первое место. Замглавы Минздрава отметил, что главным препаратом иммунопрофилактики останутся вакцины.