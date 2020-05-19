МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок

В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок

Главная / Новости / Общество

В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок

В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок

О приостановке вакцинации в рамках прививочного календаря сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева. Сделать это придётся из-за того, что эпидемия коронавируса даёт достаточно сильную нагрузку на иммунитет человека.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил РИА «Новости», что речь идёт только о вакцинации взрослых. Решение о том, стоит ли делать прививки детям, должны принимать, по его словам, региональные власти.

Олег Гриднев пояснил, что после окончания пандемии в стране могут пересмотреть всю систему иммунопрофилактики. Это придётся делать, так как по угрозам для человека вирусы выходят на первое место. Замглавы Минздрава отметил, что главным препаратом иммунопрофилактики останутся вакцины.

19 мая в 19:02 310
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также