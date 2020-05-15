В семи детских садах начались крупные капитальные ремонтные работы

По словам Андрея Колина, начальника управления общего и дошкольного образования, в шести норильских детских садах выполняются обязательные ремонты по предписаниям надзорных органов, а именно - пожарной безопасности: работы по противопожарной обработке стен, входов, галерей, замене отделки стен помещений на негорючие материалы. Причём в одном из них работы по отделке стен негорючими материалами совмещаются с заменой системы ТВС. Такой комплексный подход решили применить, чтобы ускорить процесс выполнения ремонтных работ и не разбивать его на несколько циклов. Работы выполняются за счёт средств муниципалитета.

Два из семи детских садов будут закрыты до октября 2020 года, а в пяти работы продлятся до апреля 2021 года. Дети, ходившие в эти сады, будут направлены в другие дошкольные учреждения,где есть возможность их разместить. При этом управление образования готово работать с родителями индивидуально, и при подборе нового детского сада для ребёнка будут учитываться пожелания по поводу удалённости дошкольного учреждения.

В Центральном районе ремонтировать будут детские сады № 3 «Солнышко», № 5 «Норильчонок», № 29 «Вишенка», № 71 «Антошка», № 73 «Весёлые человечки», № 90 «Цветик-семицветик»; в Талнахе – детсад № 25 «Серебряное копытце».

Также начался процесс комплектования детских садов. На сегодняшний день в очереди на получение места в детском саду стоят порядка 2 700 родителей. Сейчас набираются группы в Кайеркане и Талнахе, в августе начнётся комплектация детских садов Центрального района. В Центральном районе всё будет зависеть от наличия мест в действующих детских садах, пока в других идут ремонтные работы. Все родители, чьи дети стоят на очереди в детский сад, получат SMS-уведомления о том, что они приглашаются для получения направления. В сообщении будет указано, по какому адресу находится сад, куда пойдёт ребёнок.

Стоит отметить, что раньше родители приходили в управление образования и стояли в очереди для получения направления, сейчас сады самостоятельно получают направления в соответствии с очерёдностью, которую выдаёт автоматическая система. Однако это не означает, что ребёнок сразу пойдёт в детский сад, ему нужно будет пройти ещё медкомиссию.