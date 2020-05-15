В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги деятельности за прошлый месяц

Начальник производственного управления Борис Дзарданов сообщил, что «в условиях стремительного потепления и раннего паводка все предприятия сконцентрировали свои усилия на выполнении производственной программы и отгрузку потребителям готовой металлургической продукции — файнштейна и меди». Он также отметил, что в непростых эпидемиологических условиях коллективы предприятий перевыполняют планы.

Горняки справились с плановыми показателями на 100,5%. В добытой и отгруженной обогатителями руде — 107% никеля и 100,4% — меди. Талнахская обогатительная фабрика отработала на отлично, план выполнен на 108%. При этом никеля в никель–пирротиновом концентрате выдано 120%, меди в медном концентрате — 119%.Благодаря слаженной работе горняков и обогатителей металлурги в апреле также перевыполнили план. В частности, медный завод выплавил 109,4% черновой меди. Производство и отгрузка катодной меди составили 106,4%. Надеждинский завод тоже отработал с опережением показателей. Производство никеля в файнштейне и его отгрузка потребителям на Кольский полуостров составили 115%.

По словам Бориса Дзарданова, транспортники в условиях стремительного потепления смогли мобилизоваться и погасили допущенное ранее отставание. Кроме этого, коллектив предприятия технологического железнодорожного транспорта максимально оперативно обеспечил Заполярный транспортный филиал (Дудинский морской порт) подвижным составом. Это позволило портовикам вывезти практически все материальные ценности с затопляемых паводком причалов.