МАУ ИЦ «Норильские новости»

Весна спускается с гор

Весна спускается с гор

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Весна спускается с гор

Весна спускается с горВесна спускается с горВесна спускается с горВесна спускается с горВесна спускается с горВесна спускается с горВесна спускается с горВесна спускается с гор

Гигантская сосулька водопада на Красных Камнях потекла. Ещё чуть-чуть, и подтачиваемый водой лёд обрушится с 30-метровой высоты. Стоять здесь в оглушительной утренней тишине не по себе. Каменная стена позади сталактита уже мокрая, вода низвергается вниз, облизывая замёрзший водопад, который держится вертикально только за счёт намёрзшего широкого основания.

Взглянуть на всю эту красоту, - когда лёд ещё мирно соседствует с потоком воды, - можно последние дни. Снег на дороге до Красных Камней сильно просел. Снежный покров на склонах гор обманчиво не тронут. По нему ещё можно пройти на лыжах, однако под ослепительным заполярным солнцем это в любой момент может обернуться приключением. Зато под снегом хорошо слышно журчание воды, возрастающее местами до шума потоков. По дороге попалась бабочка, на обочине набухают почки. Весна идёт.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
14 мая в 17:25 320
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