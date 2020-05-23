​«Виртуальное краеведение». Полевые выходы норильской «Школы краеведа» в связи с пандемией будут происходить в онлайн-фо

Вот уже пять лет организаторы исторических походов водят экскурсии для участников школы по знаковым и самым интересным местам в окрестностях Норильска. Напомним, школа работает на средства Президентского гранта. Обычно в такие походы выходного дня отправляются десятки человек, порой их количество доходило до сотни. Но в связи с пандемией в этом году в путешествие отправились только сами организаторы «Школы краеведа», остальные участники проекта будут наблюдать за всем происходящим из дома благодаря серии видеороликов, которые организаторы разместят в интернете. Об этом «Заполярной Правде» рассказал Станислав Стрючков, руководитель проекта «Школа краеведа».

- Это ущелье Угольного ручья и рассказ о том, как начинался промышленный Норильск, Старый город, как начиналось строительство на вечной мерзлоте. В прогулке от Старого города до современного Норильска мы рассказываем о том, что происходило в разные годы: во время войны, в 1950-е годы, как развивались спорт и наука. Всего мы записали 11 локаций. Сейчас они обрабатываются. В каждую локацию будут добавлены исторические снимки. В результате получится 8-10 мини-экскурсий с рассказами об истории Норильска прямо с места событий.

Часть роликов уже появилась в Сети, первый из них рассказывает о начале строительства Норильска промконторой в 1930-х годах. Видеоэкскурсии можно увидеть на сайте Клуба исследователей Таймыра kit-norilsk.ru и в группе «Школы краеведа». Это закрытая группа участников проекта, в которой на данный момент насчитывается более 300 участников.

Создавать и выкладывать подобные виртуальные экскурсии организаторы «Школы краеведа» планируют в период самоизоляции. После снятия ограничений на массовые мероприятия в прогулки по истории города вновь смогут отправляться все участники проекта.