​Волонтёры «Территории добра» поздравили ветеранов с Днём Победы

Волонтёры благотворительного фонда распределили адреса, разбились на пешие и мобильные группы и отправились разносить подарки, с соблюдением всех требований самоизоляции: с бейджами волонтёров, а также в масках и перчатках.

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра», говорит, что за многие годы в фонде сложилась традиция поздравлять ветеранов в этот знаковый день, и 75-годовщина не стала исключением.

- В этом году мы поздравим более 50 ветеранов: среди них и участники боевых действий, и дети войны - узники фашистских лагерей, и те, кто детьми пережил блокаду Ленинграда, и труженики тыла, трудившиеся ради достижения победы, не жалея сил. В подарок ветеранам фонд подготовил торт, который украсили в тематике праздничного дня, в пакет вложили открытку, сделанную руками школьников, и несколько журналов «Неизвестный Норильск», - говорит Наталья Солодовник.

Торты испекли искусные кондитеры «Жар.Птицы», открытки сделали школьники из 3«Б» класса гимназии № 7, а также учащиеся гимназии № 4 и ребятишки из муниципального ресурсного центра дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе № 13. Пожелания здоровья и благополучия на открытках стали приятным дополнением к празднику для более чем 50 ветеранов: они отмечали, что такие вещи - самое ценное, и ради этого стоит жить.

Подопечные фонда радушно встречали волонтёров, зазывали их на чай и говорили, что сладкий подарок очень кстати. Но ради безопасности ветеранов добровольцы отказывались и обещали устроить чаепитие после пандемии. Многие из ветеранов живут самостоятельно, но им помогают родные, близкие и социальные работники. И всё же живого общения им катастрофически не хватает. Особенно сейчас, когда гостей к себе не позовёшь. И, тем не менее, волонтёры смогли подарить минуты праздника: кого-то поддержали, кого-то подбодрили, а кто-то и сам был готов поддерживать и делиться своей энергией, эмоциями и молодым задором.

Фото Евгения Стренадко