За прошедшие выходные в Норильске зарегистрированы ещё семь человек с коронавирусной инфекцией

Сегодня количество больных, у которых диагностирован COVID-19, достигло 72 человек. С начала пандемии выздоровели четверо. То есть реально болеющих в Норильске – 68. На карантине находится 321 норильчанин, за сутки сняты с наблюдения шесть человек.

Всего же по краю на 14.00 понедельника зарегистрировано 1872 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки заболели 107 человек.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.