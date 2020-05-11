МАУ ИЦ «Норильские новости»

За сутки COVID-19 в Норильске выявлен еще у 17 человек, суммарно за 10 и 11 мая – 38 новых больных

За сутки COVID-19 в Норильске выявлен еще у 17 человек, суммарно за 10 и 11 мая – 38 новых больных

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За сутки COVID-19 в Норильске выявлен еще у 17 человек, суммарно за 10 и 11 мая – 38 новых больных

За сутки COVID-19 в Норильске выявлен еще у 17 человек, суммарно за 10 и 11 мая – 38 новых больных

По данным, размещенным на официальном сайте города, сегодня в городе зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусом, из которых четверо - выздоровели. На карантине находятся 402 человека.

Фото Денис Кожевников
11 мая в 15:38 180
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