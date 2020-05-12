За сутки в Красноярском крае выявили сразу 227 случаев COVID-19, в Норильске – восемь

К 12 мая число жителей Красноярского края с диагнозом «коронавирус» достигло 1 428. Они живут на 43 территориях региона. За последние сутки выявили 227 новых случев, рекордное количество с начала пандемии. Темп прироста за сутки составил 18,9%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Территориально пациенты распределились следующим образом: 30 новых случаев выявили в Красноярске; 168 — в Северо-Енисейском районе; 8 — в Норильске; по 3 — в Сосновоборске, Шарыпово, Березовском районе; 2 — в Канском районе; по 1 — в Дивногорске, Канске, Минусинске, Ачинске, Зеленогорске, Енисейске, Шушенском, Богучанском, Шарыповском и Казачинском районах.

Умерли в регионе от болезни 15 человек, вылечились 375 (+90 за сутки).

В Норильске с начала пандемии насчитывается 65 заболевших, из которых четверо выздоровели. Сегодня на карантин взяты 33 норильчанина, что суммарно составляет 396 человек.