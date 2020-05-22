За сутки в Норильске двое заболели COVID-19 и трое выздоровели

Сегодня в городе зарегистрирован 61 пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». С начала пандемии заболели 74 человека, выздоровели 13.

На карантине находятся 59 человек, причем за сутки сняты с наблюдения 10 человек, добавлены 11.

Всего по Красноярскому краю за сутки зарегистрировано 150 случаев болезни, таким образом счет подходит к трём тысячам: 2 971 человек заражён вирусом.