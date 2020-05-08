Завершился второй этап XVI регионального фестиваля-конкурса «Солнечный круг». Он прошёл в онлайн-формате

Напомним, первый тур состоялся 28 и 29 февраля. Судили конкурс руководитель вокальной студии Voices Анастасия Красносельская, преподаватель Норильской детской школы искусств Елена Пивоварова, музыкальный руководитель детского сада № 2 «Умка» Инга Фомина,

заведующий звукостудийным сектором Городского центра культуры Олег Дердин.

В фестивале-конкурсе приняли участие 170 детей от 5 до 12 лет из Норильска и Дудинки. В этом году были представлены следующие номинации: дебют, 5-7 лет; соло, ансамбли 5-7 лет; соло, ансамбли 8-10 лет; соло, ансамбли 11-12 лет.

В этих же возрастных категориях была учреждена и специальная номинация «С песней к Победе!» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лауреатами конкурса стали 83 участника. Высшую награду конкурса Гран-при получили два участника Талнахской детской школы искусств: Александр Чараев и Эльшан Гейбатов.

Конкурс проходил при поддержке благотворительного фонда «Территория добра», партнёра конкурса «Солнечный круг», обладателям Гран-при будет предоставлена возможность принять участие в международном конкурсе, который выберут сами победители.

В сентябре организаторы планируют организовать концерт, в котором примут участие лучшие исполнители конкурса.

А пока награды тоже будут вручать дистанционно, их разошлют победителям в те учреждения, от которых ребята были заявлены на конкурс.