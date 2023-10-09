МАУ ИЦ «Норильские новости»

11 октября жители Красноярья смогут проверить своё знание экономики

11 октября жители Красноярья смогут проверить своё знание экономики

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11 октября жители Красноярья смогут проверить своё знание экономики

Экономический диктант начнётся в 10.00 по местному времени. Задания будут доступны с 5.00 до 22.00 по московскому времени.

11 октября жители Красноярья смогут проверить своё знание экономики

Норильчане смогут написать диктант в онлайн-формате. Чтобы принять участие онлайн, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте, а 11 октября подключиться к диктанту, используя компьютер, планшет или смартфон.

Участников диктанта, набравших 90 баллов и более, пригласят на финал Всероссийского фестиваля экономической науки, а также на другие мероприятия ВЭО России.

Напомним, Всероссийский экономический диктант – это ежегодная образовательная акция, организованная Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов.

Тема диктанта в этом году: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Фото из открытых источников
9 октября в 15:35 600
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