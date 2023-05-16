19 тысяч медработников Красноярского края получают специальные социальные выплаты

На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило более 412 миллионов рублей. Новая мера поддержки, установленная Правительством РФ с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения Красноярского края. Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Отделению фонда. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

«В настоящее время Отделение фонда произвело 54493 выплаты 19010 медицинским работникам Красноярского края», — сообщила управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко.

Поддержку получают все, кому положена выплата. Медработникам не нужно обращаться в региональное Отделение фонда, подавать заявления или справки. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней на счета, реквизиты которых Отделению также представляют медорганизации.