2 декабря в городе пройдёт третий Норильский бизнес-форум

Собравшиеся поговорят о личном росте и потенциальных возможностях каждого человека, о роли предпринимателя и ценности команды, традициях и инновациях в бизнесе и предпринимательстве с опорой на традиции территории, о поступательном развитии Норильска и его становлении всё более интересным, перспективным и уютным для жизни городом.

Общий тон центральному событию деловой жизни Норильска задаст Оксана Бруяка, автор идеи и вдохновитель форума, специалист направления «Развитие бизнес-среды» Агентства развития Норильска (АРН). Она поделится мыслями о том, как ставить большие цели и каждый день идти к ним со своей командой.

Откроют форум глава города Дмитрий Карасев, директор АРН Максим Миронов и руководитель департамента соцполитики «Норникеля» Ирина Жуйкова. Вместе с гостями события они будут размышлять об уникальности норильчан и ценностях развития предпринимательства в Норильске, о значимости команды и важности корпоративной культуры.

Три тематических блока форума посвящены людям, традициям и развитию. Гостей ждут вдохновляющие, интересные и полезные выступления экспертов муниципального, регионального и федерального уровня, ГастроDAY с презентацией блюд и гастрономических концепций норильских ресторанов и кафе, менторская гостиная, где консультантами выступят спикеры форума, и уникальная бизнес-медитация.

Модерировать форум традиционно будут Кирилл Токарев — шеф-редактор, ведущий телеканала РБК, и Вадим Ковалёв — заместитель председателя комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ.

Форум будет проходить в Заполярном театре драме.