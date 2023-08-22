25 августа предпринимателям Красноярского края расскажут о мерах поддержки для предпринимателей-инноваторов

Прямой эфир проведут заместитель руководителя Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов совместно с исполнительным директором Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора Сергеем Басистым. После они ответят на все вопросы слушателей.

Предприниматели смогут узнать о том, как инноваторам и стартапам пройти путь от реализации идеи и поисков инвесторов до коммерциализации и выхода на рынок. Кроме того, они смогут проконсультироваться по вопросам финансовых и нефинансовых услуг, уделить внимание налоговым льготам, имущественной поддержке, задать вопросы, касающиеся условий получения субсидий и грантов, которые предоставляются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

Трансляция стартует в 15.00 в группе Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края ВКонтакте и Telegram-канале «PRO бизнес. Регион24», а также в личном Telegram-канале заместителя руководителя агентства развития МСП Романа Мартынова. Задать свои вопросы можно по ссылке.