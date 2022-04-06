30 предприятий готовы открыть на территории Красноярья импортозамещающие производства

По инициативе региональных министерств промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и агентства развития малого и среднего предпринимательства краевые предприятия представили свои предложения по развитию новых направлений, включающих 80 товарных позиций, в том числе изделия из полимеров, стройматериалы и мебель, бытовая и промышленная химия, лёгкая промышленность, IТ-продукты и высокотехнологичное оборудование.

Александр Усс отметил, что беспрецедентное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, открывает новые возможности для бизнеса. И сейчас краевые предприятия получили уникальную возможность во много раз нарастить объёмы производства, в короткие сроки наладить выпуск новой продукции и оперативно занять высвобождающиеся ниши.

Предприниматели рассказали губернатору о готовности работать в условиях санкционных ограничений. Глава региона в свою очередь напомнил, что для поддержки малого и среднего бизнеса в крае приняли первый пакет мер поддержки, ввели отсрочку практически по всем налогам до сентября, чтобы предприниматели могли пустить в оборот свободные средства. Один из основных вызовов, с которыми столкнулись организации, — это рост ключевой ставки и, как следствие, недоступность кредитных ресурсов. Александр Усс принял решение об увеличении объёма создаваемого в крае фонда развития промышленности до одного млрд рублей. Предприятия скоро смогут получить льготные кредиты по низким ставкам.

Кроме этого, в крае разрабатывается второй пакет мер поддержки для малого и среднего предпринимательства и дополнительные меры поддержки внешнеэкономической деятельности. В планах — бизнес-миссии и участие в международных выставках в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Участники встречи озвучили несколько десятков предложений по поддержке развития проектов в самых разных областях. Многие касались финансирования.

«Что касается источников финансирования и поддержки ваших проектов, то они понятны. Это, возможно, возвращение механизмов краевых госгарантий, с оценкой перспективности и востребованности проектов. Во-вторых, это федеральный и краевой фонды развития промышленности. В-третьих, в рамках взаимодействия с крупными компаниями — привлечение их финансовых средств с предоставлением информации о том, что это пойдёт на пользу им. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Учитывая, что кризис — это возможности, общими усилиями мы постараемся прийти к конкретным практически значимым результатам», — пояснил Александр Усс.