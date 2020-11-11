8 ноября из жизни ушёл заслуженный артист РФ Владимир Эйнович Сигуней

Всю свою жизнь он посвятил танцам. Его творческий путь начался в Доме культуры посёлка Носок, в котором он и родился. Там он был художественным руководителем, после чего продолжил работу в известных ансамблях – «Харп» (Караул), «Сыра-Сэв» (Салехард), «Хэйро» (Дудинка).

В 1996 году он создал свой детский хореографический коллектив, который базировался в детской школе искусств им Б. Н. Молчанова, который ныне известен как художественный образцовый ансамбль «Таймыр» и является гордостью Таймыра.

В знак памяти дочь Владимира Эйновича Мария передала в фонд Таймырского краеведческого музея его личный архив – благодарственные письма, грамоты о его достижениях, фотографии.