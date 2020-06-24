85 лет назад начались грузоперевозки по Севморпути

23 июня 1935 года теплоходы «Анадырь» и «Сталинград» отправились в первый грузовой рейс по Северному морскому пути. Они прошли из Владивостока в Мурманск.

Сначала суда доставили на Колыму 175 пассажиров и 75 голов скота. Затем с помощью ледоколов прошли мимо Дудинки в Игарку. Там загрузились и 2 сентября вышли в море, держа курс на Мурманск.

Оба теплохода успешно достигли пункта назначения 16 сентября. Плавание продлилось 87 суток, из них 45 они провели на стоянке. За время рейса «Анадырь» и «Сталинград» прошли более 7600 миль.