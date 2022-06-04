А цены–то рыночные

– Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о результатах работы надзорных органов по выяснению причин повышения цен в магазинах в период искусственного ажиотажа, возникшего после 24 февраля?

– Глава города провёл личные встречи с собственниками крупных местных торговых сетей. Он акцентировал внимание предпринимателей на том, что цены на товары должны держаться в установленных законом рамках. Да, у нас свободный рынок, и свобода торговли закреплена в Конституции РФ. Но есть государственные и краевые нормативные документы, которые регулируют размер надбавки — не более 45% — к закупочным ценам для определённого перечня товаров, привозимых на Крайний Север. Этот список достаточно велик и включает 24 наименования продовольственных товаров. Из непродовольственных там только школьные письменные принадлежности. В надбавку входят и транспортные расходы. Если наценка превышает установленные размеры, предпринимателю грозит внушительный штраф.

Прокуратура и управление потребительского рынка и услуг проверили все торговые сети на соблюдение размера наценки. Нарушения были выявлены практически во всех торговых сетях. Собственники получили предписания и предостережения. Также ещё до начала проверок, прокуратура разослала предпринимателям письма, в которых предупредила о недопустимости сговора об установлении на территории города цен, несоответствующих установленным законом. На сегодняшний день проверки закончены. Однако окончательные выводы еще не сделаны, так как процесс этот небыстрый и требует анализа очень большого количества документов.

УПРиУ продолжает еженедельно мониторить цены на продукты и ещё восемь наименований непродовольственных товаров, а также на топливо. Мы еженедельно отчитываемся министерству экономики и министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Информацию по выявленным нарушениям направляем либо в Роспотребнадзор, либо в прокуратуру. Также ситуация еженедельно обсуждается на оперативном штабе по обеспечению устойчивости экономики нашего города.

– Перечень товаров с регламентированной величиной наценки — это та самая потребительская корзина?

– Да, в принципе, так и есть. Это крупы, мясо, растительное и сливочное масло, молочные продукты, овощи, которые относятся к так называемому борщевому набору. Это необходимые продукты питания.

– Вы сказали, что проводится мониторинг цен. Подскажите, насколько они увеличились за март и апрель?

– Цены поднялись на скоропортящиеся товары, которые привозятся самолётом, — яйца, сливочное масло, молоко и молочная продукция. Рост стоимости составил где–то 2–6%. Цены на крупы не растут, а где–то даже снижаются. Мы смотрим на средние цены в крае и на северных территориях региона и сравниваем с нашими.

Другой вопрос, что у каждого жителя города свой мониторинг. И он зависит, во–первых, от его покупательских возможностей, во–вторых, от магазинов, в которых он закупается.

– Понятно, почему растут цены на импортные товары. Но почему дорожают товары российского производства?

– Факторов много, и о многих из них люди даже не догадываются. Прежде всего поставщик может увеличить цену на товар из–за вынужденного изменения логистических цепочек. На стоимость может влиять даже подорожание автозапчастей для транспортирующего автомобиля. Ещё, как бы странно ни звучало, в российских продуктах достаточно много импортных составляющих.

Можно ли прогнозировать очередное повышение цен, когда предприниматели получат следующие поставки?

– Повышение цен будет однозначно. Эта ситуация повторяется из года в год. Меняются поставщики, логистика. Однако в этот раз нужно быть готовыми к тому, что рост цен будет сильнее заметен.

– Оказывается ли какая–то поддержка предпринимателям?

– УПРиУ и Агентство развития Норильска оказывают консультационную помощь. Существует большое количество мер государственной поддержки — начиная с кредитов и заканчивая отсрочкой по налогам. Эта информация есть в общем доступе. Например, на сайте Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Также вышел указ губернатора Красноярского края о дополнительных мерах по обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики и поддержанию социальной стабильности. Правительству края поручено разработать мероприятия по обеспечению грантовой поддержки проектов в области информационных технологий. На гранты смогут рассчитывать предприниматели и в сфере туризма. Субсидии будут предоставлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются издателями или редакциями средств массовой информации. Любой предприниматель может позвонить в УПРиУ и узнать, какие меры поддержки ему доступны.

В Норильске планируется открытие центра под названием «Мой бизнес». Туда предприниматели будут обращаться за государственными и муниципальными услугами.

– Расскажите о цели создания этого центра, как он будет организован?

– Центр «Мой бизнес» — это национальный проект. Насколько я знаю, сейчас стоит задача открыть такой центр в каждом муниципальном образовании Красноярского края. Это будет своего рода МФЦ для предпринимателей. Там можно будет открыть общество с ограниченной ответственностью или зарегистрировать индивидуального предпринимателя, открыть банковские счета, получить консультацию по налогам, а также получить все виды поддержки, в том числе финансовую. Не просто оформить, а именно получить. Надеемся, что этот центр будет открыт в ближайшее время, потому что он нам нужен, это очень хорошая инициатива.

Со следующего года в муниципальную программу субсидирования предпринимательства заложат дополнительные средства на поддержку инвестиционных социально–значимых проектов. Расскажите, кто будет рассматривать эти проекты и по каким критериям будут определять получателя субсидии.

– Рассматриваться это будет на уровне Красноярского края. Решение будет приниматься субъектом. Предприниматели будут подавать заявление в УПРиУ, а мы будем заявлять их в край. Получить эту субсидию могут предприниматели, реализующие в городе инвестиционные проекты. У предпринимателя должна быть полноценная программа, включающая в себя и ПСД, и расчёты прибыльности и безубыточности, и варианты увеличения количества рабочих мест. Размер субсидии — до 15 миллионов. Если у предпринимателя есть чёткое понимание, что он хочет делать, например, построить новую турбазу или организовывать глэмпинг, то он может обратиться к нам или в АРН. Мы сейчас вносим изменения в свою муниципальную программу, чтобы иметь возможность в этом участвовать. Я думаю, что с 2023 года мы начнём достаточно плотно работать в этом направлении.

– В составе УПРиУ работает отдел по защите прав потребителей. Какова статистика обращений?

– Естественно, сейчас чаще всего поступают жалобы на высокие цены. За этот квартал у нас было 65 обращений. Жалуются также на некачественную установку окон, на отказ в возврате средств за билет, купленный в период пандемии. Наши двери всегда открыты — ул. Кирова 21, 5–й этаж. Приходите и озвучивайте свою проблему. Если вам плохо почистили шубку, отказали в ремонте или произвели его некачественно, если вам кажется, что с ценами всё не очень хорошо, вы можете обратиться к нам, мы окажем всяческое содействие в рамках своих компетенций, поможем составить претензию, выстроить логику обращений и проконтролируем процесс.