Агентство развития Норильска (АРН) запускает новую «Школу предпринимательства»
Агентство развития Норильска (АРН) запускает новую «Школу предпринимательства»
Обучение пройдёт с 26 по 29 сентября и будет включать в себя серию практических тренингов по программе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МПС). Курс будет полезен всем, кто хочет приобрести инструменты для эффективного анализа своего бизнеса.
Интенсив позволит действующим бизнесменам, самозанятым и разработчикам стартап-проектов оптимизировать процессы, лучше понять методы управления рисками и научиться прогнозированию эффективной коммерческой деятельности. А перерывы в формате кофе-брейка создадут атмосферу для качественного нетворкинга. Среди тем курса:
- Как найти уникальное конкурентное преимущество?
- В чём секрет качественного финансового плана?
- Какие возможности существуют для привлечения финансирования?
- Как выстроить грамотный HR-менеджмент?
Участники смогут завести полезные деловые знакомства, а также получат сертификаты о прохождении обучения, наличие которых может быть обязательным при подаче заявки на участие в грантовых программах.
Преподаватель «Школы предпринимательства» – Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист АРН по инвестициям.
Тренинги будут проходить каждый день с 15.00 до 19.00 в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж).
Регистрация открыта и доступна по ссылке.