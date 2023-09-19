Агентство развития Норильска (АРН) запускает новую «Школу предпринимательства»

Интенсив позволит действующим бизнесменам, самозанятым и разработчикам стартап-проектов оптимизировать процессы, лучше понять методы управления рисками и научиться прогнозированию эффективной коммерческой деятельности. А перерывы в формате кофе-брейка создадут атмосферу для качественного нетворкинга. Среди тем курса:

- Как найти уникальное конкурентное преимущество?

- В чём секрет качественного финансового плана?

- Какие возможности существуют для привлечения финансирования?

- Как выстроить грамотный HR-менеджмент?

Участники смогут завести полезные деловые знакомства, а также получат сертификаты о прохождении обучения, наличие которых может быть обязательным при подаче заявки на участие в грантовых программах.

Преподаватель «Школы предпринимательства» – Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист АРН по инвестициям.

Тренинги будут проходить каждый день с 15.00 до 19.00 в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж).

Регистрация открыта и доступна по ссылке.