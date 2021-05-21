Акционеры «Норникеля» одобрили выплату 1,021 тыс. руб. на акцию за 2020 год
Акционеры «Норникеля» одобрили выплату 1,021 тыс. руб. на акцию за 2020 год
Годовое собрание акционеров «Норникеля» 19 мая одобрило предложение о распределении прибыли за 2020 год, сообщила компания.
«Норникель» выплатит 1021,22 рубля или $13,86 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составляет 3,8% к текущей цене акций.
Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, составит 161,6 млрд рублей (около $2,2 млрд). С учётом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 года ($1,3 млрд) общая сумма дивидендов за 2020 год составит $3,5 млрд. Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 1 июня.
Годовое собрание акционеров также утвердило 13 кандидатов на 13 мест в совете директоров.
От «Интерроса» в совет вошли: глава совета Гарет Пенни, гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин, первые вице-президенты «Норникеля» Марианна Захарова и Сергей Барбашев, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров.
«Русал» в совете будут представлять заместитель гендиректора, советник президента Сбербанка Максим Полетаев, глава En+ Вячеслав Соломин, заместитель главы Highland Gold Mining Станислав Лучицкий, старший банкир Сбербанка Сергей Волк и член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» Евгений Шварц.
Компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова вновь номинировала в совет президента Invest AG Сергея Братухина и главу Highcross Resources Ltd Роберта Эдвардса.
От миноритарных акционеров в совет вновь вошёл независимый директор ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «АФК «Система» Роджер Маннингс.
«Интеррос» Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций «Норникеля». «РусАл» контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – 4,2% акций, сообщает Интерфакс.