Акционеры «Норникеля» одобрили выплату 1,021 тыс. руб. на акцию за 2020 год

«Норникель» выплатит 1021,22 рубля или $13,86 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составляет 3,8% к текущей цене акций.

Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату годовых дивидендов, составит 161,6 млрд рублей (около $2,2 млрд). С учётом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 года ($1,3 млрд) общая сумма дивидендов за 2020 год составит $3,5 млрд. Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 1 июня.

Годовое собрание акционеров также утвердило 13 кандидатов на 13 мест в совете директоров.

От «Интерроса» в совет вошли: глава совета Гарет Пенни, гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин, первые вице-президенты «Норникеля» Марианна Захарова и Сергей Барбашев, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров.

«Русал» в совете будут представлять заместитель гендиректора, советник президента Сбербанка Максим Полетаев, глава En+ Вячеслав Соломин, заместитель главы Highland Gold Mining Станислав Лучицкий, старший банкир Сбербанка Сергей Волк и член совета благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» Евгений Шварц.

Компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова вновь номинировала в совет президента Invest AG Сергея Братухина и главу Highcross Resources Ltd Роберта Эдвардса.

От миноритарных акционеров в совет вновь вошёл независимый директор ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «АФК «Система» Роджер Маннингс.

«Интеррос» Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций «Норникеля». «РусАл» контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – 4,2% акций, сообщает Интерфакс.