Алексей Додатко: «Корректировка затрагивает такие чувствительные сферы как здравоохранение, дорожное строительство»

Рост доходов регионального бюджета на 33 млрд рублей и выделение федеральных средств позволили депутатам дополнительно направить 18 млрд на здравоохранение, дороги, спорт и др.

На санавиацию для северных территорий направят 143 млн рублей. Также средства будут выделены на социальные объекты: строительство школы в Ванаваре, медицинских учреждений в посёлках и сёлах Туруханского района. Ещё 15 млн выделяются на компенсацию расходов на проезд для лечения и медобследования для жителей Таймыра.

Спикер краевого парламента Алексей Додатко рассказал, что осенняя корректировка бюджета вопреки негативным факторам является свидетельством стабильности: «Осенняя корректировка плюсовая. В сегодняшних условиях внешних вызовов, когда негативные факторы продолжают влиять на экономику края, это существенно. Корректировка затрагивает такие чувствительные сферы, как здравоохранение, дорожное строительство, мы помогаем установить бюджетный баланс муниципалитетам. Это важная работа, которая проделана правительством края и депутатским корпусом».

В целом в регионе 4,3 млрд добавят на госпрограмму «Развитие здравоохранения». На развитие образования будет добавлено 1 739 млн, на культуру – 473 млн. Основная сумма направлена на повышение зарплаты.

Корректировку бюджета на сессии приняли большинством голосов.