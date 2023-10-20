Алексей Додатко: «Вся государственная система должна работать чётко»

Как отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко, Счётная палата — это один из основных инструментов депутатского контроля в использовании бюджетных средств. Сейчас идёт формирование плана на следующий год.

По итогам проверок Счётная палата не выявила радикальных нарушений, но есть объём неэффективно использованных средств, по которым сейчас ведётся работа по возврату средств в бюджет.

«По ряду ответственных лиц идут производства. Главное, вся государственная система должна работать чётко: принятие решений, их реализация и последующий контроль», — резюмировал Алексей Додатко.

Отметим, за прошлый год Счётная палата края провела 62 контрольных и 9 экспертно-аналитических мероприятия. Также было проверено 97 объектов, в числе которых органы государственной власти, местного самоуправления, госучреждения, некоммерческие организации, объекты здравоохранения, экологии, поддержки бизнеса и дорожной отрасли.

В итоге было выявлено 727 нарушений на сумму более 7,6 млрд рублей.

«У нас увеличилось количество контрольных мероприятий, проверок. Проверяем все сферы. В наши полномочия входит весь бюджет и краевая собственность», — отметил председатель Счётной палаты края Дмитрий Воропаев.