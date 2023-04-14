Арктика: доступная и интересная

Помимо местных туроператоров, представителей власти и заповедников, участие в мероприятии приняли гости из Якутии, Архангельска, Мурманска, средней полосы России и столицы — всего более трёхсот человек. Были и те, кто выступал перед собравшимися дистанционно. Например, Павел Волков, статс–секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики:

– Норильск не случайно стал центром проведения арктической недели туризма. Это жемчужина Севера России. Здесь действительно есть что посмотреть, и это не только природа, но и промышленные объекты. Промышленный туризм набирает всё большую популярность, и у Норильска огромные перспективы в данном направлении.

Интерес туроператоров к Норильску понятен. В последние годы в Заполярье активно развивается туристическая отрасль, и эти успехи невозможно не заметить. Так, глава города Дмитрий Карасев отметил, что в Норильске уже несколько лет работает туристско–рекреационный кластер «Арктический» — система действующих бизнесов, охватывающая Норильск, Дудинку и Хатангу. Главная задача кластера — создание достойной туристической инфраструктуры, которая включает в себя не только кафе, рестораны и гостиницы, но и маршруты разной сложности, базы для гостей в условиях первозданной северной природы.

– Уже сегодня мы отмечаем большое количество иностранных туристов на территории. Но, конечно, мы понимаем, что необходимо привлекать в туристическую отрасль инвесторов. И нам это удаётся. Только за прошлый год объём инвестиций составил более 25 миллионов рублей. Кроме того, увеличилось и количество туроператоров на территории. Несколько лет назад был всего один, а сейчас их девять. И что особенно радует, они предоставляют услуги практически на любой вкус и кошелёк — от альпинизма и пеших походов до сплавов и полётов на вертолёте. Можно приобрести тур за 20 тысяч рублей, а можно и за две — те же городские экскурсии, которые даже у коренных норильчан вызывают живейший интерес, — дал оценку успехам в туриндустрии глава города.

Новые туроператоры не только принесут Норильску популярность, но и ощутимо пополнят городскую казну. Уже осенью следующего года на Ленинском проспекте, 16, планируют открыть туристический визит–центр, где будут собраны все возможные коммерческие предложения в этой области. Там любой желающий сможет подобрать себе тур выходного дня или многодневную экспедицию.

– Мы видим, что российский турист всё активнее осваивает маршруты внутри страны, в том числе растёт и интерес к Северу. Например, в Норильске туристические потоки увеличились с трёх до 12 тысяч человек в год. И это только начало. Мы проводим активную информационную кампанию в Санкт–Петербурге и Москве, в этом нам очень помогает Агентство развития Норильска, — рассказал Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию.

То, что Норильск существенно изменился и стал более привлекательным для туристов, отметил и Вадим Мамонтов, генеральный директор туристического агентства Russia Discovery:

– Мы впервые посетили Норильск в 2017 году с целью расширения наших маршрутов и предложений. И я с радостью замечаю прогресс, которого достиг город в развитии туристического кластера за эти годы. Тогда для привлечения взыскательного путешественника территории очень не хватало определённого уровня сервиса. Особенно это касалось выездных туров на Ламу. Многие готовы заплатить большие деньги за посещение таких мест, но при этом не хотят спать в палатках. Однако теперь, когда в районе Ламы появился парк–отель «Нералах» от «Панарктик стар», туда можно приглашать самых требовательных к комфорту туристов. В домиках имеются панорамные окна, душ, туалет и даже полы с подогревом. Ну и конечно, гостям готовят профессиональные повара. При этом предлагается полная загрузка туристическими маршрутами — от пеших трекингов до сплавов. Пожалуй, это образцовый экоотель с самыми высокими стандартами.

Есть чем удивить

В рамках дискуссии о туристическом мастер–планировании гости из разных регионов делились друг с другом наиболее удачными кейсами развития заполярного туризма. Так, делегаты с Байкала представили запущенный в прошлом году проект сезонного ледового отеля. Идея гениальна и проста: прямо на льду озера устанавливается гостиница из нескольких надувных модулей (такими пользуются арктические спасатели), там размещаются посетители и хозблок, а в качестве туалета и душевых используются передвижные конструкции балкового типа с септиком. Никакого вреда экологии и максимальный комфорт для туриста. Стойки для мангала и кострище монтируются под открытым небом на огнеупорных пластинах. Большую часть времени туристы проводят на улице в специальных бушлатах и валенках — а–ля полярники пятидесятых годов. Подобный приём можно с лёгкостью использовать и в Норильске, и в Дудинке, и в Хатанге.

А вот представители якутского туристического сектора отметили, что, помимо загородного отдыха, они привлекают туристов большим количеством интересных городских мероприятий. Например, празднование якутского Нового года — Ысыах — привлекает тысячи туристов и уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса сразу в нескольких номинациях, одна из них — самая массовая одновременная игра на варгане. Особой гордостью наших соседей является тот факт, что фестиваль в первую очередь национально ориентированный. И успех его измеряется в доходе рядового населения Якутии.

– Нам неважно, сколько людей его посетили, как много было задействовано предпринимателей или сколько тонн еды было съедено. Для нас ключевой показатель — это отдача от мероприятия в виде выгоды землякам. Например, в прошлом году каждый вложенный администрацией рубль принёс коренным жителям примерно по 40 рублей дохода. В этом году планируем довести этот показатель до 50, — поделился Дмитрий Громов, руководитель Агентства развития и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия).

Да, успехи коллег впечатляют, но и только начинающему развивать туризм Норильску тоже есть чем гордиться. Безусловно, в первую очередь гости из средней полосы едут в Норильск, чтобы посетить плато Путорана, но и сам город с каждым днём становится всё более приметным на туристической карте России. Например, Заполярье привлекает уникальными спортивными мероприятиями, такими, как X–WATERS Plateau Putorana для любителей экстремального плавания. Это не просто локальное событие, а один из этапов международных соревнований по заплыву в ледяной воде, который в этом году пройдёт на Енисее. Не меньший интерес вызвал и прошлогодний массовый забег по норильским горам. Тогда испытать себя на выносливость за полярным кругом слетелись спортсмены со всей страны. В этом году успех планируют повторить. Набирают популярность и экскурсии в окрестностях Норильска, и на территории самого города. Кроме того, местные туристические фирмы плотно сотрудничают с дудинскими предпринимателями, составляя совместную программу для гостей и добавляя в неё яркий колорит коренных народов Севера.

Особое место Норильск займёт и в сфере промышленного туризма. Этому сектору был посвящён отдельный блок форума. С прошлого года начала формироваться и уже успешно работает уникальная туристическая площадка в шахте «Ангидрит» на базе промышленного полигона, где обучаются студенты и сотрудники предприятия. Туда и раньше водили туристов, но только избранных. Теперь же спуститься под землю и почувствовать себя горняком может любой желающий.

Ещё одной уникальной точкой для любителей урбанистики станет майнинговая ферма криптовалюты. В рамках проекта развития промышленного туризма от АРН майнеры открыли двери для посетителей. За прошлый год на норильской ферме криптовалюты побывали более 300 человек.

Оба эти направления являются уникальными не только для Заполярья, но и для России. Сами майнеры отметили, что побывать на их предприятии сейчас мечтают топовые информационные агентства, вроде «Блумберга» или «Файнэншл Таймс», но у западных СМИ есть проблема с получением пропуска на территорию с особым режимом, коей является Норильск.

Комфорт гостей и должный уровень сервиса в целом являются одним из ключевых условий успешного развития туристического сектора. Здесь нам тоже есть чем похвастаться, а именно новой современной гостиницей, которая открылась рядом с бульваром Влюблённых. Ещё один гостиничный комплекс появится на площади Металлургов. А для встречи и перемещения гостей города администрация закупила новые туристические автобусы.

Поговорили на форуме и о том, чего Норильску не хватает, например, чётко продуманного и максимально популяризируемого на всех уровнях уникального бренда северной кухни. Гости из Якутии отметили, что они уже давно создали целую сеть ресторанов и кафе с северным колоритом. Например, в Музее изучения истории вечной мерзлоты был организован «Строганина–центр», где круглогодично можно пройти мастер–класс по приготовлению строганины. Кстати, наши восточные соседи делают акцент на том, что строганина — это не сырая рыба, а блюдо, приготовленное при помощи отрицательных температур. В Норильске же, говорят гости, блюда из оленины и северной рыбы представлены в точках общепита, но специализированных заведений нет. А ведь можно ещё и расширить ассортимент: шурпа из куропатки, котлеты из зайца и много другое.

Впрочем, хозяева форума отметили, что активная работа по формированию брендовой кухни уже ведётся. Взять хотя бы разработанные рецепты кофе, мороженого и шоколада с олениной. В свою очередь генеральный директор Russia Discovery признался, что для него главным норильским деликатесом стала сыровяленая колбаса из оленины, которую его домочадцы обожают даже больше камчатской красной рыбы.

Дальние дали

Отдельной темой стало обсуждение туристических маршрутов на дальний Север — от самого полюса до островов в Карском, Баренцевом морях и море Лаптевых. Такие направления существуют, но их немного из–за дороговизны. Сделать их более доступными для туриста можно лишь с помощью развития легкомоторной полярной авиации — желательно использовать самолёты, способные садиться на воду, это существенно сократит и стоимость поездок, и время в пути. Однако это непросто, потребуется поддержка края и Федерации, ведь для обслуживания техники нового типа необходима отличная от вертолётной инфраструктура, не говоря уже о соответствующем персонале. Но в целом именно лёгкомоторную авиацию собравшиеся назвали ключом к туристическому освоению Севера.

Вторая проблема подобного рода маршрутов — отсутствие нужной инфраструктуры. И здесь взяла слово Объединённая дирекция заповедников Таймыра, пояснив, что их территории не ограничиваются плато Путорана. И в рамках совместного сотрудничества вполне возможно восстановить несколько заброшенных метеостанций на территории заказников и превратить их в полноценные базы отдыха для любителей экстремального туризма. Кроме того, в планах у «Заповедников» — установить на одном из островов биостационар. Сейчас проект на стадии разработки, учёные ищут спонсоров для закупки оборудования, но если база будет построена, то она сможет выполнять роль визит–центра для туристов–полярников, для этого будет предусмотрена вся инфраструктура. Собравшимся идея показалась крайне интересной. Её также поддержал Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска:

– Когда мы проводили экспедиции и работали над мастер–планом развития туристической отрасли на территории, мы побывали и на северо–востоке Таймыра, увидели, в каком состоянии находятся некоторые метеостанции — заброшенные и действующие. И появилась идея: а почему бы не знакомить туристов с работой станций и суровым бытом их сотрудников? Как они рассказывают о своей жизни и поведении встречающихся им диких животных, ни один гид не расскажет. В рамках форума АРН и Росгидромет подписали официальное соглашение о том, что теперь мы имеем право официально посещать метеостанции. Совместно с остальными участниками соглашения мы будем разрабатывать программу по преобразованию этих объектов и формированию специальных туристических маршрутов.