АРН продолжает выдавать бактерицидные лампы предприятиям сферы услуг

Ещё в августе Агентство развития Норильска совместно с компанией «Норникель» и городской администрацией в рамках продолжения проекта «Бизнес-адаптация», проводимого совместно с РСПП и направленного на поддержку предпринимательства, начало выдачу вернувшимся к работе фитнес-центрам бактерицидных облучателей.

Как отметил заместитель директора АРН по развитию бизнес-среды Сергей Ваганов, идея возникла в связи с желанием помочь предпринимателям создать максимально безопасные условия и для работников, и для гостей: «Благодаря ультрафиолетовому излучению «Дезар» предотвращает распространение самых разных инфекций».

Всего на средства компании «Норникель» закуплено 98 ламп. Управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска подготовило полный перечень предприятий, которые могут ими воспользоваться. На сегодня половина «Дезаров» передана владельцам и руководителям предприятий.

— В городе зарегистрировано 5 000 малых и средних предприятий сферы услуг, думаю, ещё многим нужна такая поддержка. За выдачей ламп они могут обращаться к нам в агентство, — отметил Сергей Ваганов.

Сегодня есть заявка ещё на 100 «Дезаров», лампы начнут изготавливать по мере окончания имеющегося запаса.