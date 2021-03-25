Банк России модернизирует купюры образца 1997 года

Деньги будут печататься по принципу: одна банкнота - один город - один федеральный округ. Таким образом, с десятирублёвой купюры исчезнет столица Красноярского края. Её место займёт Новосибирск. А на банкнотах 500, 1000 и 5000 рублей появятся Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург. На обратных сторонах купюр изобразят достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. На банкнотах номиналом 50 и 100 рублей на лицевой стороне останутся изображения Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2022 году выйдут первые обновлённые 100-рублёвые купюры. Их дизайн уже готов: вместо квадриги на портике здания Большого театра на лицевой стороне банкнот появятся другие символы Москвы, в том числе Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.

Как утверждают в Банке России, модернизированные банкноты не только получат яркий дизайн и надежную защиту, но и будут более долговечными.