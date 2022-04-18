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Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

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Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

Приобретать валюту россияне смогут с 18 апреля по 9 сентября.

Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

Центральный банк объявил о возобновлении продажи наличной валюты россиянам. Однако финансовые организации получили право на валютные операции только теми средствами, которые поступили в их кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

Ограничительную меру Банк России ввёл в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.

Фото из открытых источников
18 апреля в 15:43 450
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