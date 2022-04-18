Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

Центральный банк объявил о возобновлении продажи наличной валюты россиянам. Однако финансовые организации получили право на валютные операции только теми средствами, которые поступили в их кассы с 9 апреля текущего года. Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

Ограничительную меру Банк России ввёл в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.