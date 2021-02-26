Банк России выявил за год почти 48,3 тысячи поддельных банкнот

Чаще всего мошенники подделывали пятитысячные купюры (таких было выявлено более 33,7 тыс. штук). Из оборота также были изъяты фальшивые денежные знаки номиналом 1000 рублей (7480 штук) и номиналом 2000 рублей (1450 штук).

При этом в 2020 году были обнаружены и поддельные банкноты иностранных государств - 1730 штук, большинство из них составили доллары США (1573).

В ЦБ отметили, что наибольшее количество поддельных купюр обнаружено в Центральном федеральном округе (почти 22,6 тыс.), наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе (646 штук).