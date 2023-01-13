Бизнес: Что? Где? Когда?

«Заполярная Правда» воспользовалась возможностью пообщаться с уникальным гостем. Мы поговорили о предпринимательстве и тех проблемах, с которыми столкнулся бизнес после начала СВО. По заверению четырёхкратного обладателя приза «Хрустальная сова» и крупный, и средний бизнес хоть и находятся в разных весовых категориях, существуют по общим законам рынка, а значит, успешные формулы выживания крупных корпораций вполне можно транслировать и на небольшие локальные предприятия. Далее вы можете ознакомиться с эксклюзивной аналитикой от одного из лучших консультантов в России в области маркетинга, продаж и клиентского сервиса — Максима Поташёва.

Китайское проклятье

– Есть такое страшное китайское проклятье: «Чтоб вы жили в эпоху перемен!» — рассказывает Максим Поташёв. — Ничего более жуткого древние китайцы и придумать не могли. Но ведь это далеко не самое страшное. Потому что перемены — неотъемлемая часть жизни, если мы хотим расти и развиваться. Неопределённость куда страшнее перемен — когда мы понимаем, что изменения неизбежны, но не знаем, что будет дальше. Обычно политика — это продолжение экономики, но сейчас всё наоборот — экономика оказалась в значительной степени зависима от политики. И поэтому крайне тяжело что–либо планировать. Многие мои клиенты, да и я сам в прошлом году, примерно в это же время, строили планы на 2022–й, ставили цели, продумывали способы их достижения. Но в текущем году эти планы менялись регулярно. Однако есть вещи, которые мало зависят от внешнеэкономической среды, и на них стоит опереться в сложившейся ситуации.

Ворох проблем

По мнению эксперта, сейчас существует ряд определённых проблем, с которыми сталкивается практически каждый предприниматель вне зависимости от места проживания. Первая — нарушение логистических цепочек, налаживаемых годами. Вторая — отсутствие свободных денег. Кстати, по мнению Поташёва, Норильск в этом смысле куда более конкурентоспособен, нежели другие регионы — в Заполярье по–прежнему сильны субсидии и система кредитования, и это ощутимое преимущество. Третья проблема — падение спроса. По мнению большинства аналитиков, в следующем году Россию ждёт резкое снижения спроса на большинство товаров и услуг, примерно на 10–20%. Это, конечно, весьма существенный объём, но не критический. Четвёртая — исчезновение привычных каналов продвижения. В последние годы большая часть рекламного контента перекочевала в социальные сети, однако некоторые из них впоследствии были заблокированы, что в итоге сказалось на рекламе и соответственно на продажах. Пятая — потеря сотрудников. Одна из самых серьёзных сложностей, особенно в IT–сфере. Часть специалистов уехали, другие — мобилизованы. Побег сотрудников за границу для Севера, по мнению магистра интеллектуальной игры, не актуален, однако число добровольцев, уезжающих на СВО из Заполярья, значительно выше, чем в средней полосе, к тому же в Норильске всегда существовала проблема регулярного оттока специалистов на материк.

Неочевидная польза

– Мы обозначили основные риски, с которыми сейчас сталкивается предприниматель, но где риски, там и возможности. Что даёт нам сложившаяся ситуация? В первую очередь открываются ниши, из которых ушли иностранные игроки. Если посмотреть внимательно на разные рынки, то можно увидеть очень много возможностей. Один из важных плюсов — на рынке труда появляется высококвалифицированный персонал, ранее занятый в иностранных компаниях, которые уходят или банкротятся. Также можно отметить снижение издержек. Освободилось множество производственных и торговых площадей, что приводит к высокой конкуренции и снижению стоимости аренды, — делится специалист.

Правильный курс

На чём стоит сосредоточиться? В какой области сейчас надёжнее и выгоднее работать? Поташёв считает, что первое, о чём стоит подумать предпринимателю, — это импортозамещение. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такие товары будут актуальны и востребованы ещё долгие годы, как бы дальше ни разворачивалась ситуация. Наученное горьким опытом государство будет ориентироваться на максимальное самообеспечение. Кроме того, коммерсантам не стоит пренебрегать поддержкой государства, сейчас власти активно вливают деньги в эту сферу. Поэтому важно знать, какие возможности имеются, и использовать их по максимуму.

Драться или замереть?

– Есть естественные физиологические реакции, в том числе у предпринимателей, оказавшихся в условиях экономического шторма. Они достались нам ещё от млекопитающих предков и называются реакциями рептильного мозга: бежать, драться, замереть. Первое мы рассматривать не будем, так как это однозначно потеря бизнеса. А вот драться или замереть — выбор, перед которым стоит каждый предприниматель. Это решение определит и базовую стратегию в условиях кризиса. В основе политики замирания лежит базовый принцип удержать то, что есть, она подразумевает отсутствие и действий, которые не получится отыграть назад. Это курс на максимальное сохранение активов, клиентской базы и коллектива. Частью этой стратегии является сокращение расходов, но подходить к процессу надо очень грамотно. Например, если мы начнём урезать зарплату, то коллектив с высокой долей вероятности просто уйдёт. Выбрав замирание, нужно действовать очень гибко. Необходимо иметь чуть ли не с десяток хорошо продуманных планов, учитывающих разные сценарии развития ситуации. Как я уже говорил, сейчас всё очень плохо с долгосрочным планированием, и именно поэтому сценариев должно быть много, чтобы всегда был план Б. Драться — это противоположная стратегия, означающая, что предприниматель готов к определённым рискам ради роста бизнеса. Дело в том, что любой период турбулентности и неопределённости — это отличная возможность для роста. В таких ситуациях всегда кто–то зарабатывает огромные деньги и захватывает большие части рынка. Как действовать, если мы хотим урвать кусок большого пирога? В первую очередь надо активно искать во всех сферах свободные ниши, особенно связанные с импортозамещением, создавать новые логистические цепочки и скупать активы — ресурсы, которые оставляют уходящие компании: площади, персонал, новейшие разработки, привязанные к конкретным специалистам. Такую игру сейчас ведут крупные компании. Через несколько лет мы неожиданно увидим совершенно иные ландшафты многих отраслей. Обнаружатся новые крупные игроки в разных сферах. Что ещё входит в политику борьбы: расширение штата и повышение уровня специалистов, активный захват рынка и максимальное увеличение клиентской базы. Какой бы из путей вы ни выбрали, главное — избегать суетливой активности. Каждый шаг должен быть тщательно продуман. Кроме того, в обоих случаях необходимо регулярно проводить анализ рынка, примерно раз в месяц, ранее это делали раз в год. Такой мониторинг позволит не упустить новые ниши и скорректировать планы, — озвучил основные стратегии Максим Поташёв.

Закон Парето

– Какую бы вы ни выбрали стратегию, главное — сохранить ключевые активы: продукты и технологии, клиентов, команду — эти элементы являются сердцем любого бизнеса, — считает эксперт. — Помимо этого, стоит сосредоточиться на продуктах, которые приносят основной доход. По правилу Парето 20% усилий дают 80% результата. Так и в бизнесе — 20% продукции приносят 80% прибыли. Важно не допустить падения качества данной продукции и сделать всё, чтобы сохранить те 20% крупных клиентов, которые приносят вам 80% дохода. Сложные перспективные проекты, которые принесут выгоду через годы, пока лучше заморозить. И очень важно подумать о замещении пустых ниш верхнего ценового сегмента. Сейчас с рынка исчезают лакшери–продукты, и люди, которые к ним привыкли, пытаются найти замену. А некоторые компании неожиданно обнаружили, что их товары, ориентированные на средний сегмент, отлично для этого подходят. Поэтому самое время провести анализ, повысить качество товара, если необходимо, и завоёвывать рынок.

Все мы люди

– Успех любого бизнеса зависит от команды и её психологического состояния. Так что обязательно уделяйте внимание атмосфере в коллективе, — советует Максим Поташёв. — Следите за физическим и психологическим состоянием сотрудников. Сложившаяся в мире ситуация накладывает отпечаток, многие люди находятся в состоянии стресса. Что можно сделать? Во–первых, обсудить базовые страхи, иногда этого достаточно для того, чтобы снизить уровень тревожности. Индивидуальное общение и поддержка очень важны. Большое значение имеет информационная прозрачность — сотрудники должны видеть, какие действия предпринимает компания, и понимать, для чего это нужно. Поэтому следует вовлекать сотрудников в решение ключевых задач. Люди очень позитивно к этому относятся и могут удивить новыми идеями. Особенное внимание уделяйте профильным специалистам, на которых завязаны многие компетенции. Не стоит забывать и о социальной поддержке, чтобы коллектив видел, что компания не просто зарабатывает деньги, но и помогает людям и государству. Это очень мотивирует. Ну и конечно, не стоит забывать о себе — в условиях кризиса особенно важно сохранять ясную голову и быть полным сил. Так что если есть возможность, надо отдыхать как можно чаще, а ещё завести себе хобби, это помогает разгрузить мозг.