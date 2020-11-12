Бизнес на территории российской Арктики
Бизнес на территории российской Арктики
17 октября пройдёт вебинар на тему «Меры поддержки бизнеса в регионах Арктики».
Агентство развития Норильска и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики приглашают норильчан принять участие в вебинаре, который нацелен на развитие бизнеса в российской зоне Арктики.
Напомним, что 28 августа был принят федеральный закон о том, что российская территория Арктики стала свободной экономической зоной, в которой бизнесу предлагаются налоговые льготы и административные преференции. Например, такие как:
– 50-100% снижение налогов на прибыль, имущество, землю (в зависимости от региона);
– 50% снижение НДПИ (для новых проектов, кроме добычи угля);
– 75% снижение размера страховых взносов;
– льготные ставки по УСН для малого бизнеса (от 1%, в зависимости от региона).
– государственная инфраструктурная поддержка для инвестиционных проектов;
– процедура свободной таможенной зоны;
– субсидирование процентной ставки по кредитам.
На вебинаре участники узнают, кто может претендовать на льготы, как их оформить, а главное - как зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны.
Зарегистрироваться на участие можно по ссылке - https://events.webinar.ru/event/6834965/6961489.
Подробная информация об инвестиционной деятельности в Арктике: https://arctic-russia.ru/