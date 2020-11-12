Бизнес на территории российской Арктики

Агентство развития Норильска и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики приглашают норильчан принять участие в вебинаре, который нацелен на развитие бизнеса в российской зоне Арктики.

Напомним, что 28 августа был принят федеральный закон о том, что российская территория Арктики стала свободной экономической зоной, в которой бизнесу предлагаются налоговые льготы и административные преференции. Например, такие как:

– 50-100% снижение налогов на прибыль, имущество, землю (в зависимости от региона);

– 50% снижение НДПИ (для новых проектов, кроме добычи угля);

– 75% снижение размера страховых взносов;

– льготные ставки по УСН для малого бизнеса (от 1%, в зависимости от региона).

– государственная инфраструктурная поддержка для инвестиционных проектов;

– процедура свободной таможенной зоны;

– субсидирование процентной ставки по кредитам.

На вебинаре участники узнают, кто может претендовать на льготы, как их оформить, а главное - как зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке - https://events.webinar.ru/event/6834965/6961489.

Подробная информация об инвестиционной деятельности в Арктике: https://arctic-russia.ru/