Бюджет Норильска на 2023 год ждёт последняя корректировка

В частности, предлагается уменьшить расходную часть бюджета на 370,5 млн рублей. При этом по некоторым программам финансирование, напротив, будет увеличено. Изменение расходов коснётся следующих муниципальных программ:

– «Управление муниципальным имуществом» – уменьшение на 1,5 млн рублей;

– «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» – уменьшение на 366,8 млн рублей;

– «Развитие культуры» – увеличение на 13 млн рублей;

– «Развитие транспортной системы» – перераспределение между мероприятиями программы без изменения общего объёма финансирования;

– «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» – уменьшение на 28,1 млн рублей.

После проведённой корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2023 год составят:

– доходы – 29 млрд 893,6 млн рублей (без изменений);

– расходы – 36 млрд 429 млн рублей (уменьшение на 370,5 млн рублей);

– дефицит – 6 млрд 535,4 млн рублей (уменьшение на 370,5 млн рублей).

Добавим, что это будет уже четвёртая корректировка главного финансового документа территории на 2023 год. Члены комиссии представленный проект изменения бюджета Норильска согласовали. Точка в этом вопросе будет поставлена в ходе очередной сессии городского Совета.