Бюджет Норильска на ближайшие три года единогласно принят депутатским корпусом в трёх чтениях

В сессии принял участие вице-спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, который сейчас работает в северных территориях региона.

«Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днём Конституции Российской Федерации, безусловно, все наши усилия будут направлены на укрепление нашего государства, Красноярского края и Норильска. Наш город всегда был уникальной территорией, здесь всегда была развита социальная сфера. Сегодня у вас важная задача — рассмотреть бюджет Норильска на ближайшие три года. Бюджет края принят, теперь ваша очередь. Всем успешной работы», — обратился к коллегам Дмитрий Свиридов.

Традиционно бюджет рассматривают в трёх чтениях. Предварительно проект бюджета в части муниципальных программ депутаты обсудили в ходе заседаний профильных депутатских комиссий. Кроме того, в соответствии с предусмотренными процедурами документ был одобрен на публичных слушаниях, получил положительное заключение комиссии горсовета по бюджету и собственности и Контрольно-счётной палаты Норильска.

Как сообщалось, основные параметры бюджета Норильска на 2024 год выглядят следующим образом:

– доходы: ~ 30 млрд 484,7 млн руб.;

– расходы: ~ 35 млрд 65,8 млн руб.;

– дефицит: ~ 4 млрд 581 млн рублей (источники финансирования: остатки средств бюджета и при необходимости — кредиты).

Как и в предыдущие годы, бюджет Норильска формируется по программно-целевому принципу. Основные расходные обязательства отражены в 21 муниципальной программе. На их долю приходится свыше 92% расходов.

Комментируя утверждение депутатами трёхлетнего бюджета, и. о. спикера местного парламента отметил его сбалансированность и социальную направленность, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию: «Несмотря на существующие сложности, связанные с экономической и политической ситуацией в мире, наш бюджет остаётся стабильным и социально ориентированным. С полным правом называем его бюджетом развития. Все социальные обязательства сохранены, заложены средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, оказание всесторонней помощи и поддержки семьям норильчан-участников специальной военной операции будет продолжено. Помимо этого, всё, что касается программы реновации, также будет исполняться. Хочу поблагодарить всех специалистов администрации города и своих коллег-депутатов за проделанную работу. В новый год мы вступаем с чётким планом действий на среднесрочную перспективу», — заявил Виктор Цюпко.

Для информации:

Параметры бюджета на 2025 год:

– доходы: ~ 28 млрд 961,9 млн руб.;

– расходы: ~ 30 млрд 802,6 млн руб.;

– дефицит: ~ 1 млрд 840,7 млн руб.;

на 2026 год:

– доходы: ~ 26 млрд 410,1 млн руб.;

– расходы: ~ 28 млрд 98,5 млн руб.;

– дефицит: ~ 1 млрд 688,4 млн руб.