Бюджетникам Красноярья 1 июля проиндексируют зарплаты

В этом году расходы краевого бюджета планируется увеличить более чем на 27 млрд рублей. Как отметил Александр Усс, одна из приоритетных задач — рост заработной платы бюджетников. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 млрд рублей, что позволит начать индексацию уже с 1 июля.

«Главная задача — поддержать материально в это напряжённое время наших земляков, постараться сохранить тот уровень жизни, к которому они привыкли», — сказал глава края.

Невозможно дальнейшее развитие края и без строительства социальной инфраструктуры, считает Александр Усс.

«Ещё порядка 12 млрд выделим на бюджет развития. В сравнении с прошлым годом он вырастет почти в два раза и составит более 60 млрд рублей. За три года будут спроектированы и построены свыше двухсот объектов. В их числе школы, детсады, поликлиники, спортивные сооружения. Это обеспечит предприятия государственными контрактами, позволит сохранить рабочие места и доходы семей», — отметил губернатор края.

Будет увеличена поддержка муниципальных образований. В рамках корректировки дополнительные средства выделят на капитальный ремонт и строительство дорог и развязок. В Красноярске на эти цели будет потрачено 560 млн рублей, ещё почти 1,5 млрд — на работы по всему краю.

Уже в этом году увеличится объём расходов на подготовку к зиме в муниципалитетах. С учётом корректировки размер субсидий для районов составит 800 млн рублей. Будет увеличен и объём расходов на капитальный ремонт.

«Кроме того, считаю целесообразным дополнительно выделить 600 млн рублей на приобретение квартир детям-сиротам. А многодетные семьи смогут получить земельные сертификаты», — добавил Александр Усс.

Из-за ежедневного изменения ситуации работа над бюджетом будет продолжаться вплоть до момента его принятия.

«Я попросил правительство и Законодательное собрание ускорить принятие решений по корректировке, чтобы реализация планов как можно быстрее вступила в активную фазу. Время дорого. Деньги должны работать на людей здесь и сейчас», — сказал глава края.