МАУ ИЦ «Норильские новости»

Благодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержку

Благодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержку

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Благодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержку

Благодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержкуБлагодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержкуБлагодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержкуБлагодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержкуБлагодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержку

Эффективный предприниматель знает свой бизнес от а и до я. Это его детище, которое нуждается в постоянном внимании, развитии и в эффективной поддержке. В Норильске индивидуальный предприниматель Анна Сивкова делится собственной историей успеха. Четыре года назад она обратилась в Центр занятости населения Норильска за финансовой помощью, защитила бизнес-план и успешно ведёт собственное дело. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в России существуют инструменты для решения различных задач, которые значительно облегчают ведение бизнеса и делают эти процессы незаметными. Анна Сивкова рассказывает том, как найти призвание, зарегистрировать своё дело и получить поддержку от государства.

- Анна, почему вы решили открыть свой бизнес?

- Захотелось работать на себя.

- Почему именно такой бизнес?

- Мне эта работа знакома с детства. Моя мама замечательный мастер, у неё всегда было много заказов. Я видела, как она работает, и с детства помогала ей.

- Как пришла мысль воспользоваться помощью службы занятости?

- Я состояла на учёте в Центре занятости населения Норильска. Однажды специалист ЦЗН, которая со мной работала, рассказала мне, что есть такая возможность – получить материальную помощь на открытие бизнеса. Я решила воспользоваться.

- У вас были варианты по виду деятельности или вы сразу решили открыть меховое ателье?

-Я выбирала между розничной торговлей и ателье. Специалист ЦЗН, которая помогала мне с бизнес-планом, когда узнала, что мне с детства знакомо мастерство по работе с меховыми изделиями, посоветовала остановиться именно на этом виде деятельности. Да и мама была готова во всём мне помогать.

- С чего вы начинали?

- Закупила материал и оборудование для ремонта и изготовления меховых изделий.

- Вы сразу начали работать или долго набирали клиентов?

- С клиентами у меня проблем не было. О том, что наша семья качественно выполняет свою работу, уже многие горожане знали. Поэтому на рынок услуг я вошла быстро. Сначала я работала, снимая помещение у другого предпринимателя, занимающегося также ремонтом и пошивом меховых изделий. Примерно через год я арендовала помещение сама. Через какое-то время доходность бизнеса позволила расширить ассортимент услуг и пригласить других мастеров к сотрудничеству. Теперь мы не только ремонтируем и шьём меховые изделия, но и занимаемся их чисткой и покраской.

- С каким мехом работаете?

- С любым. Норильчанки предпочитают норку. Сейчас возрос интерес к каракулю. Кто-то любит соболя, песца, чернобурку, мутон. Вкусы разные.

- Что вы изготавливаете?

- Мы шьём шубы, шапки, варежки, сумки, коврики, покрывала на мягкую мебель, подушки. А из остатков — брелки, игрушки. Изготавливаем домашнюю обувь. Есть даже заказы на изготовление меховых изделий для домашних питомцев — комбинезоны для прогулок в морозы. Кроме того, работаем и с другими, не меховыми изделиями. Это кожа, джинсовый материал.

- Оправдались ли ваши ожидания по доходности бизнеса?

- Денег всегда мало. Когда начинала, было страшновато. Потом появились уверенность, стабильность, понимание, что без работы не останусь.

- Приносит ли вам удовлетворение ваша работа?

- Конечно! Я очень хочу разнообразить или, точнее сказать, «разноцветить» меховые изделия. Меня всегда удивляло, что люди носят изделия из меха только тёмных тонов — чёрные, коричневые. Но ведь есть возможность шить или отделывать изделия разноцветным мехом. Цветной мех я или покупаю, или крашу в своей мастерской. Сейчас это тренд.

- А есть заказы на цветные меховые изделия?

- Не так много, как хотелось бы, но услуга востребованна. Заказывают как крупные изделия, так и различные аксессуары, и варежки, и домашнюю обувь.

- Конкуренция большая?

- Конкуренция есть. Это нормально. И в работе подстёгивает, не даёт расслабиться. Работы всем хватает. У горожан есть выбор, а у меня — стимул для новых идей.

- Что вам помогает преодолевать трудности, оставаться на плаву в наше трудное для бизнеса время?

- Зима. В Арктике меха носят все, даже собачки. А если серьёзно, то мы стараемся выполнять свою работу качественно, чтобы клиент не только был доволен, но и посоветовал наше ателье другим горожанам. У нас сложился хороший коллектив. Мастера дорожат своей репутацией. Наши изделия пользуются спросом и за пределами Норильска. Я занимаюсь продвижением услуги по России при помощи социальных сетей. Заказы приходят. Я работаю на себя, как и планировала.

В настоящее время в регионах Арктической зоны действует сразу несколько программ поддержки предпринимателей: от преференционных режимов для резидентов Арктики до местных льгот и выплат. Так, при Центре занятости населения в Норильске действует специальная комиссия по рассмотрению бизнес-плана организации предпринимательской деятельности и выдаче рекомендаций о проведении его экспертизы. В состав комиссии входят представители ФНС России, управления экономики администрации города Норильска и представители бизнеса, среди которых председатель Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, местный координатор ФПП «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Алексей Лупка.

Отметим, что в Центре занятости Норильска можно получить стартовые средства на открытие бизнеса. Единовременная финансовая помощь — 276 тысяч рублей. Обязательное условие для получения финансовой помощи — наличие бизнес-плана.

Консультацию по составлению этого важного документа также можно получить по телефонам 34-29-58 и 34-20-24.

25 октября в 17:23 3210
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