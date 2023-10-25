Благодаря нацпроекту предприниматели Норильска находят поддержку

Эффективный предприниматель знает свой бизнес от а и до я. Это его детище, которое нуждается в постоянном внимании, развитии и в эффективной поддержке. В Норильске индивидуальный предприниматель Анна Сивкова делится собственной историей успеха. Четыре года назад она обратилась в Центр занятости населения Норильска за финансовой помощью, защитила бизнес-план и успешно ведёт собственное дело. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в России существуют инструменты для решения различных задач, которые значительно облегчают ведение бизнеса и делают эти процессы незаметными. Анна Сивкова рассказывает том, как найти призвание, зарегистрировать своё дело и получить поддержку от государства.

- Анна, почему вы решили открыть свой бизнес?

- Захотелось работать на себя.

- Почему именно такой бизнес?

- Мне эта работа знакома с детства. Моя мама замечательный мастер, у неё всегда было много заказов. Я видела, как она работает, и с детства помогала ей.

- Как пришла мысль воспользоваться помощью службы занятости?

- Я состояла на учёте в Центре занятости населения Норильска. Однажды специалист ЦЗН, которая со мной работала, рассказала мне, что есть такая возможность – получить материальную помощь на открытие бизнеса. Я решила воспользоваться.

- У вас были варианты по виду деятельности или вы сразу решили открыть меховое ателье?

-Я выбирала между розничной торговлей и ателье. Специалист ЦЗН, которая помогала мне с бизнес-планом, когда узнала, что мне с детства знакомо мастерство по работе с меховыми изделиями, посоветовала остановиться именно на этом виде деятельности. Да и мама была готова во всём мне помогать.

- С чего вы начинали?

- Закупила материал и оборудование для ремонта и изготовления меховых изделий.

- Вы сразу начали работать или долго набирали клиентов?

- С клиентами у меня проблем не было. О том, что наша семья качественно выполняет свою работу, уже многие горожане знали. Поэтому на рынок услуг я вошла быстро. Сначала я работала, снимая помещение у другого предпринимателя, занимающегося также ремонтом и пошивом меховых изделий. Примерно через год я арендовала помещение сама. Через какое-то время доходность бизнеса позволила расширить ассортимент услуг и пригласить других мастеров к сотрудничеству. Теперь мы не только ремонтируем и шьём меховые изделия, но и занимаемся их чисткой и покраской.

- С каким мехом работаете?

- С любым. Норильчанки предпочитают норку. Сейчас возрос интерес к каракулю. Кто-то любит соболя, песца, чернобурку, мутон. Вкусы разные.

- Что вы изготавливаете?

- Мы шьём шубы, шапки, варежки, сумки, коврики, покрывала на мягкую мебель, подушки. А из остатков — брелки, игрушки. Изготавливаем домашнюю обувь. Есть даже заказы на изготовление меховых изделий для домашних питомцев — комбинезоны для прогулок в морозы. Кроме того, работаем и с другими, не меховыми изделиями. Это кожа, джинсовый материал.

- Оправдались ли ваши ожидания по доходности бизнеса?

- Денег всегда мало. Когда начинала, было страшновато. Потом появились уверенность, стабильность, понимание, что без работы не останусь.

- Приносит ли вам удовлетворение ваша работа?

- Конечно! Я очень хочу разнообразить или, точнее сказать, «разноцветить» меховые изделия. Меня всегда удивляло, что люди носят изделия из меха только тёмных тонов — чёрные, коричневые. Но ведь есть возможность шить или отделывать изделия разноцветным мехом. Цветной мех я или покупаю, или крашу в своей мастерской. Сейчас это тренд.

- А есть заказы на цветные меховые изделия?

- Не так много, как хотелось бы, но услуга востребованна. Заказывают как крупные изделия, так и различные аксессуары, и варежки, и домашнюю обувь.

- Конкуренция большая?

- Конкуренция есть. Это нормально. И в работе подстёгивает, не даёт расслабиться. Работы всем хватает. У горожан есть выбор, а у меня — стимул для новых идей.

- Что вам помогает преодолевать трудности, оставаться на плаву в наше трудное для бизнеса время?

- Зима. В Арктике меха носят все, даже собачки. А если серьёзно, то мы стараемся выполнять свою работу качественно, чтобы клиент не только был доволен, но и посоветовал наше ателье другим горожанам. У нас сложился хороший коллектив. Мастера дорожат своей репутацией. Наши изделия пользуются спросом и за пределами Норильска. Я занимаюсь продвижением услуги по России при помощи социальных сетей. Заказы приходят. Я работаю на себя, как и планировала.

В настоящее время в регионах Арктической зоны действует сразу несколько программ поддержки предпринимателей: от преференционных режимов для резидентов Арктики до местных льгот и выплат. Так, при Центре занятости населения в Норильске действует специальная комиссия по рассмотрению бизнес-плана организации предпринимательской деятельности и выдаче рекомендаций о проведении его экспертизы. В состав комиссии входят представители ФНС России, управления экономики администрации города Норильска и представители бизнеса, среди которых председатель Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, местный координатор ФПП «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Алексей Лупка.

Отметим, что в Центре занятости Норильска можно получить стартовые средства на открытие бизнеса. Единовременная финансовая помощь — 276 тысяч рублей. Обязательное условие для получения финансовой помощи — наличие бизнес-плана.

Консультацию по составлению этого важного документа также можно получить по телефонам 34-29-58 и 34-20-24.