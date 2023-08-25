Более 20 млрд рублей дополнительно направят на решение насущных вопросов в крае

С того момента, как Михаил Котюков занял пост врио главы региона, он успел провести множество встреч с жителями региона. На каждой из них был выявлен ряд проблем, которые он обещал учесть в дальнейшей работе. Так, на решение насущных вопросов региона будет дополнительно выделено более 20 млрд рублей. Михаил Котюков отметил, что это дополнительные собственные доходы Красноярского края, которые ожидаются в текущем году и будут отражены в осенней корректировке краевого бюджета.

Врио руководителя края обозначил основные приоритеты, которые нужно учесть в бюджетной корректировке: «Много встреч проводим с жителями, работаем с их запросами в социальных сетях, видим, что многие вопросы требуют определённых финансовых решений, и это нужно обязательно учесть при осенней корректировке бюджета. Деньгами нужно распоряжаться адресно и рачительно. Управление бюджетом должно осуществляться в ежедневном режиме».

Михаил Котюков поручил сформировать резерв на повышение заработной платы работников бюджетной сферы с учётом планируемого повышения МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Он подчеркнул, что важно найти оптимальное и сбалансированное решение, чтобы в следующем году прибавку получил каждый бюджетник.

При корректировке особое внимание уделят социальной сфере. В здравоохранение дополнительно направят более 4 млрд рублей, это средства в том числе на льготное лекарственное обеспечение. На поддержку отдельным категориям граждан при оплате жилья и коммунальных услуг планируют добавить 1,2 млрд рублей. Кроме того, для сдерживания тарифов ЖКХ и стоимости проезда для населения ресурсоснабжающим и транспортным предприятиям из бюджета компенсируют убытки в размере 1 млрд рублей.

Ещё около 1 млрд рублей распределят на ремонт дорог. Это одна из наиболее волнующих жителей края тем.

Также около 1 млрд рублей будет направлено на ремонт социальных объектов, благоустройство школьных территорий, обеспечение содержания новых муниципальных учреждений, а также на решение отдельных жилищных вопросов, например для приезжающих в районы медиков.

При участии главы региона Михаила Котюкова на федеральном уровне принято решение о выделении специального казначейского кредита в сумме 2,2 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей направят на реализацию четырёх проектов в ЖКХ. Миллиард рублей пойдёт на приобретение 93 автобусов для междугородних маршрутов. Это один из инструментов инфраструктурного меню, который даёт возможность регионам привлечь федеральные средства на создание комфортных условий для жизни.

Корректировку бюджета планируют внести в Законодательное собрание края к середине сентября.