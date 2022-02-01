Более 20 вопросов рассмотрели норильские депутаты на первой в этом году сессии

Источником стали безвозмездные поступления в бюджет от негосударственных организаций. Речь идёт о средствах «Норникеля», направленных на обеспечение мероприятий по сохранению и развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (увеличение субсидии МУП «НПОПАТ» на 221,4 млн рублей). Помимо этого, корректировка связана с введением новой дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ.

Так, 12,2 млн рублей предусмотрено на новую меру соцподдержки – возмещение расходов онкологическим больным и сопровождающим их лицам на проезд к месту прохождения лучевой радиотерапии в город Красноярск, а также на проживание пациентов, если такое лечение будет проходить в условиях дневного стационара. Как сообщалось ранее, в связи с закрытием радиологического корпуса на базе Норильской межрайонной больницы № 1 онкобольные теперь будут проходить лучевую терапию в краевой столице. Запланированный объём финансирования рассчитан на 80 пациентов, исходя из того, что 20 из них потребуется сопровождение. Кроме того, отдельные категории норильчан смогут пользоваться так называемым социальным такси вне зависимости от того, состоят ли они на учёте в социальных учреждениях. Ранее эти вопросы были рассмотрены депутатами на заседаниях комиссии по социальной политике.

В целом доходная и расходная части бюджета увеличились на ~271 млн рублей, дефицит остался неизменным. После проведённой корректировки основные параметры главного финансового документа на 2022 год составляют:

доходы ~22 млрд 895,6 млн рублей;

расходы ~28 млрд 436 млн рублей;

дефицит ~5 млрд 540,5 млн рублей.

Напомним, дефицит бюджета полностью покрывается остатками бюджетных средств на конец 2021 года.

«Мы приняли важное решение в части соцподдержки норильчан, которым показана лучевая терапия. Это является результатом совместной работы администрации Норильска и депутатов со специалистами краевого минздрава. И мы продолжаем обсуждение вопросов здравоохранения на различных площадках, поскольку в повышении качества медобслуживания заинтересованы все. Помимо этого, если продолжить разговор о дополнительных мерах соцподдержки норильчан, добавлю: мы уравняли в правах граждан пожилого возраста и норильчан с ограниченными возможностями здоровья в части возможности пользования социальным такси, - отметил председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков, резюмируя проведённую корректировку бюджета.

Также в ходе сегодняшней сессии депутаты поддержали проведение в третьей декаде февраля публичных слушаний по внесению поправок в Устав Норильска в части изменения избирательной системы на муниципальных выборах. Этот вопрос накануне был рассмотрен на совместном заседании депутатских фракций. В случае принятия положительного решения по данному вопросу на публичных слушаниях уже осенью этого года городской Совет будет избираться по новой смешанной системе: 21 парламентарий – по 7 трёхмандатным округам (прямые выборы) и 14 – по единому избирательному округу (партийные списки). Добавим, что по действующей избирательной системе 12 депутатов из 35 избираются прямым голосованием, остальные – по партийным спискам.