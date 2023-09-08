Более 27 млн рублей в этом году направят на поддержку предпринимательства в Норильске

Дополнительный объём финансирования составит около 27,7 млн рублей, в том числе около 7,5 млн рублей – из краевого бюджета.

Эти средства будут направлены на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, речь идёт о грантовой поддержке начинающих предпринимателей и предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов.

После планируемых изменений общий объём финансирования муниципальной программы на текущий год составит около 90,7 млн рублей.

Предлагаемую корректировку депутаты согласовали. Окончательное решение по данному вопросу будет принято при корректировке бюджета города на текущий год.