Более 587 миллионов рублей дополнительно направят на комплексное социально-экономическое развитие Норильска

Их планируется направить на выполнение следующих работ:

– проведение научно-исследовательских археологических работ (историко-культурная экспертиза) на земельных участках для строительства новых жилых домов по адресам: ул. Лауреатов, 58, ул. Спортивная, 4, 6;

– строительство временного жилищного комплекса на 250 человек под размещение персонала подрядных организаций;

– строительство малоэтажных и среднеэтажных жилых домов по адресам: ул. Лауреатов, 56, 58, ул. Спортивная, 4, 6;

– термостабилизацию грунтов под жилыми домами по адресам: ул. Бауманская, 30, ул. Космонавтов, 35а, 41, Ленинский пр., 37, 43, 47, 48;

– ремонт объектов коллекторного хозяйства, в том числе в связи со строительством жилых домов по адресам: ул. Талнахская, 59 (корп. 1), ул. Набережная Урванцева, 7, ул. Нансена, 6, ул. Лауреатов, 21, 29, 83, ул. Павлова, 23, ул. Кирова, 7/10, ул. Пионерская, 8, а также трубопроводы тепловодоснабжения и канализации на ул. Комсомольской (участок от ул. 50 лет Октября до дома № 8 по ул. Комсомольской) и ул. Московской (подземные коммуникации на участке от ул. Завенягина до ул. Мира).

После предлагаемой корректировки общий объём финансирования программы составит ~1 млрд 163,6 млн рублей. Указанные изменения сегодня были согласованы парламентариями и рекомендованы для утверждения на сессии городского Совета в рамках корректировки бюджета Норильска.