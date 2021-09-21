Больше сорока вопросов рассмотрели норильские депутаты на первой после летнего перерыва сессии
Больше сорока вопросов рассмотрели норильские депутаты на первой после летнего перерыва сессии
Одним из самых важных пунктов повестки дня стала очередная корректировка бюджета Норильска на 2021 год: изменения внесли в 18 из 19 действующих муниципальных программ. Благодаря росту налоговых и неналоговых платежей в городскую казну (около 1,5 млрд рублей дополнительно) удалось значительно снизить бюджетный дефицит - почти на 1 млрд рублей. При этом больше чем на полмиллиарда рублей выросли и расходы. Больше всего «приросли» финансами программы в сфере образования, культуры и развития транспортной системы.
Важным изменением, отражённым в корректировке бюджета, стало увеличение квот и размера «подъёмных» для приглашённых специалистов. Для отраслей здравоохранения и образования выделены дополнительные средства на приглашение 15 специалистов сверх запланированного объёма (10 - для сферы здравоохранения и пять - для образования). Таким образом, общее количество приглашённых в 2021 году специалистов составит 71. Параллельно с этим вновь увеличены размеры единовременных выплат («подъёмных») для медиков и педагогов: для среднего медперсонала с 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей; для педагогических работников НГИИ из числа профессорско-преподавательского состава и проректоров с учёной степенью кандидата (доктора) наук с 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Кроме того, в перечень дефицитных специалистов внесены и преподаватели для средних специальных учебных заведений: на 2021 год предусмотрена одна квота с выплатой подъёмных в 500 тыс. рублей.
«Сейчас, когда наш город вошёл в фазу активных преобразований, дефицит специалистов в разных сферах будет продолжать расти. Поэтому мы в меру возможностей городского бюджета будем ежегодно предусматривать средства для приглашения и закрепления здесь работников различных отраслей. Одновременно с этим будет продолжена работа с краевыми и федеральными властями для принятия необходимых решений на законодательном уровне - с тем, чтобы Норильск вновь стал привлекательным для квалифицированных специалистов из разных регионов России», - прокомментировал принятое решение спикер местного городского Совета Александр Пестряков.
После корректировки основные параметры главного финансового документа Норильска на текущий год составят:
- доходы: 22 млрд 233,5 млн рублей (увеличение на 1 млрд 468,9 млн рублей);
- расходы: 24 млрд 414,7 млн рублей (увеличение на 553,3 млн рублей);
- дефицит: 2 млрд 181,2 млн рублей (уменьшение на 915,7 млн рублей).
Депутатский корпус и администрация города продолжают работу над формированием бюджета Норильска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.