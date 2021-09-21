Больше сорока вопросов рассмотрели норильские депутаты на первой после летнего перерыва сессии

Важным изменением, отражённым в корректировке бюджета, стало увеличение квот и размера «подъёмных» для приглашённых специалистов. Для отраслей здравоохранения и образования выделены дополнительные средства на приглашение 15 специалистов сверх запланированного объёма (10 - для сферы здравоохранения и пять - для образования). Таким образом, общее количество приглашённых в 2021 году специалистов составит 71. Параллельно с этим вновь увеличены размеры единовременных выплат («подъёмных») для медиков и педагогов: для среднего медперсонала с 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей; для педагогических работников НГИИ из числа профессорско-преподавательского состава и проректоров с учёной степенью кандидата (доктора) наук с 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Кроме того, в перечень дефицитных специалистов внесены и преподаватели для средних специальных учебных заведений: на 2021 год предусмотрена одна квота с выплатой подъёмных в 500 тыс. рублей.

«Сейчас, когда наш город вошёл в фазу активных преобразований, дефицит специалистов в разных сферах будет продолжать расти. Поэтому мы в меру возможностей городского бюджета будем ежегодно предусматривать средства для приглашения и закрепления здесь работников различных отраслей. Одновременно с этим будет продолжена работа с краевыми и федеральными властями для принятия необходимых решений на законодательном уровне - с тем, чтобы Норильск вновь стал привлекательным для квалифицированных специалистов из разных регионов России», - прокомментировал принятое решение спикер местного городского Совета Александр Пестряков.

После корректировки основные параметры главного финансового документа Норильска на текущий год составят:

- доходы: 22 млрд 233,5 млн рублей (увеличение на 1 млрд 468,9 млн рублей);

- расходы: 24 млрд 414,7 млн рублей (увеличение на 553,3 млн рублей);

- дефицит: 2 млрд 181,2 млн рублей (уменьшение на 915,7 млн рублей).

Депутатский корпус и администрация города продолжают работу над формированием бюджета Норильска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.