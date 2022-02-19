Большие плюсы малого бизнеса

Сам себе босс

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать прибыль от подработок без риска быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. В сущности, этот вариант удобен для обеих сторон — фрилансеры могут не бояться штрафа, а государство получает налоги. Например, только в Башкирии в 2021 году в государственную казну от самозанятых поступило 168 млн рублей, сообщило на днях РБК. По сравнению с 2020 годом сумма выросла в десять раз. С начала 2021 года почти в два раза увеличилось и количество самозанятых.

В нашем регионе также замечен существенный рост: в конце прошлого года число самозанятых составляло 63 497 человек. Большинство из них занимаются ремонтом и строительством, перевозкой пассажиров и грузов, оказывают услуги маникюра либо готовят на продажу кондитерские изделия.

– В 2022 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на поддержку самозанятых в регионе предусмотрено более 17 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, что почти на 6 млн больше, чем в прошлом году. Поэтому они по-прежнему могут обращаться в офисы центров «Мой бизнес» за различными услугами и получать льготные микрозаймы по фиксированной ставке — 3%. Также предоставляется возможность воспользоваться поручительством центра «Мой бизнес» или Корпорации МСП, для того чтобы взять более крупные кредиты в коммерческих банках, — говорит Татьяна Бочарова, руководитель краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства.

В тренде

Антон Анфимов в прошлом самозанятый, а ныне специалист по инвестициям Агентства развития Норильска, говорит, что пик интереса к специальному налоговому режиму пришёлся на прошлую осень, когда многие подавали заявки на соцконтракты. Напомним, это новая форма господдержки, которая адресована малообеспеченным гражданам. Сегодня АРН оказывает консультационную поддержку и помощь по ведению бизнеса самозанятым, в том числе тем, кто подаёт заявки на соцконтракты.

– Мы помогаем с оформлением инвестиционных документов, выбором организационно-правовой формы бизнеса. Также у нас можно получить сопутствующую так называемую вторичную информацию: о помещениях, которые можно арендовать для бизнеса, о мерах финансовой поддержки. Чаще всего люди обращаются за перечнем документов для получения социального контракта. А горожане, уже являющиеся самозанятыми, — за разработкой бизнес-плана, оптимизацией действующих бизнесов, — рассказал специалист.

Самыми востребованными сферами для самозанятых в Норильске Антон Анфимов называет бьюти–индустрию (парикмахерские услуги, ногтевой и ресничный сервисы и так далее), реализацию собственных товаров, а также их сдачу в аренду, на третьем месте — оказание посреднических, в том числе юридических, услуг на рынке недвижимости.

Деятельность Натальи Гребенюк, хозяйки салона красоты, как раз входит в топ-3 в Норильске: она — парикмахер-стилист. Самозанятость она оформила уже в этом году, подав документы на заключение соцконтракта.

– По-моему, это честно: государство помогает мне, давая деньги на развитие бизнеса, а я плачу налоги. Последние несколько лет я провела в декрете, а до этого была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Не могу сказать, что какой–то режим работы имеет явные преимущества: да, в ИП автоматически начисляется трудовой стаж, что влияет на пенсию, но при этом сумма налога больше, да и отчётности хватает. Сейчас как самозанятая я не оформляю пенсионные выплаты — до пенсии ещё дожить надо, а я верю в бизнес здесь и сейчас. Хочу развить его, чтобы к моменту наступления пенсионного возраста получать пассивный доход. Потому каждый рубль идёт в дело. Так что на данный момент режим самозанятости для меня просто удобнее, — признаётся Наталья.

Для Екатерины Кавериной, работающей в сфере туризма, самозанятость тоже является основной формой трудовой деятельности:

– Я перешла на самозанятость, поскольку люблю делать свою работу в удобное мне время. Учитывая то, что она связана с написанием текстов и наполнением сайтов на экскурсионную тематику, муза может прийти и ночью. Конечно, в обычные рабочие часы это трудно уложить, — делится она.

От мысли зарегистрироваться как ИП Екатерина отказалась, поскольку уверена, что для этого нужны стабильный доход, бизнес–план, да и вообще, видение будущей карьеры. Самозанятость стала пробным шаром.

– Я привыкла иметь стабильное место работы, не исключаю, что через полгода мне надоест, и я решу вернуться. Конечно, можно было бы работать без оформления, но я с 18 лет получаю белую зарплату, мне спокойнее, когда всё открыто и честно. Тем более 4% от моего дохода — сумма небольшая. Плюс как с самозанятой со мной организации могут заключать договоры ГПХ, это удобно для обеих сторон, — говорит Екатерина.

А вот для Евгения Стренадко, занимающегося профессиональной фотографией и проведением экскурсий, самозанятость — лишь приработок. В новом налоговом режиме он работает полтора года:

– Причин было несколько: я имею лицензию экскурсовода и хочу работать на законных основаниях. Зарегистрировавшись как самозанятый, я могу вести рекламную деятельность, и у налоговой ко мне претензий не будет. Сегодня требования к сфере услуг повышаются. Это относится и к экскурсоводам, тем более что норильские специалисты сотрудничают с крупными туроператорами. Свою лепту вносят и иностранные клиенты, которых становится всё больше. Это правильно, люди платят деньги и должны получать за них максимально возможное качество.

Вторая причина оформления самозанятости — сотрудничество с рядом организаций.

– Самозанятость выгодна и организации-партнёру, поскольку в этом случае она не платит налог, и мне, ведь заказов от организаций я получаю немало: например, я делал съёмку улиц города для красноярской компании, которая занималась заменой освещения по всему Норильску. Опять же это удобная форма для удалённой работы, — считает наш собеседник.

Ещё одним плюсом стало то, что, зарегистрировавшись как самозанятый, Евгений вошёл в туркластер «Арктический» в качестве полноправного участника. В перспективе для таких как Евгений ожидаются преференции, какие сегодня есть, например, для ИП. Кроме того, он воспользовался поручительством Корпорации МСП, чтобы взять кредит под льготный процент. На полученные средства приобрёл фотооборудование. Для этого, правда, потребовалось предоставить отчётность, подтверждающую ведение деятельности, но это несложно сделать, говорит Евгений. Он уверен, что самозанятость – идеальный вариант, если вы ищете подработку и не хотите проблем с законом. Минусом он считает отсутствие автоматических страховых пенсионных отчислений, но эту проблему, как уже говорилось, можно решить.

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В общем, неудивительно, что число выступающих за самозанятость растёт. К тому же на днях стало известно, что Федеральная налоговая служба планирует добавить в приложение для самозанятых «Мой налог» платёжный сервис. Появление новых алгоритмов и автоматизация старых делают новый налоговый режим не просто удобным, а настоящим трендом внутрироссийской экономической деятельности.