Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну

Стоимость никеля во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) превышала $100 тыс. за тонну, что стало историческим максимумом. С начала недели его цена выросла почти в 3,5 раза.

Мировые цены нефти, металлов и пшеницы стали резко расти на фоне ограничения поставок из России. За неделю цветные металлы подорожали на 10–15%.