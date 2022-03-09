МАУ ИЦ «Норильские новости»

Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну

Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну

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Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну

Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну

Стоимость никеля во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) превышала $100 тыс. за тонну, что стало историческим максимумом. С начала недели его цена выросла почти в 3,5 раза.

Мировые цены нефти, металлов и пшеницы стали резко расти на фоне ограничения поставок из России. За неделю цветные металлы подорожали на 10–15%.

Фото из открытых источников
9 марта в 09:15 1160
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