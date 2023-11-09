Центр «Мой бизнес» поможет самозанятым составить бизнес-план для соцконтракта

Задача господдержки на основе социального контракта – помощь в преодолении тяжёлой жизненной ситуации и приобретении постоянного дохода в будущем. Размер выплаты зависит от вида контракта, на создание собственного бизнеса в Красноярском крае можно получить от государства до 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей.

«Правильно и грамотно составленный бизнес-план значительно повышает шансы самозанятого на заключение соцконтракта. Мы сотрудничаем с проверенными экспертами. При поддержке центра «Мой бизнес» в 2023 году почти 30 самозанятых получили планы по развитию своего дела от профессионалов. Бизнес-план может включать описание товаров или услуг, стратегию продвижения, финансовый и производственный планы. На сумму в 350 тысяч рублей можно открыть небольшую кофейню, цветочный магазин, косметологический кабинет, школу иностранных языков и многое другое. Поэтому соцконтракты популярны среди действующих и будущих самозанятых», – комментирует руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Анна Пономаренко.

Подать заявку на разработку бизнес-плана самозанятые могут в любом офисе, в Норильске он находится по адресу: ул. Кирова, 21, а также по телефону 8-800-234-0-124.

Для получения социального контракта можно обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства. С полной информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края по ссылке.